ساينز: لسنا جيدين بما يكفي حتى الآن
استمرت معاناة ويليامز خلال موسم 2026 على حلبة ريد بُل رينغ. ففي يوم السبت، ودّع كل من كارلوس ساينز وزميله أليكس ألبون التصفيات من القسم الأول، لينطلقا من المركزين 17 و18 على التوالي.
كارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت
واضطر ساينز إلى الانسحاب من السباق في اللفة 23 من أصل 71 لفة بسبب فقدان السيارة للطاقة عند الخروج من المنعطف الأخير.
وأشار ساينز إلى مشاكل التوازن التي عانى منها الفريق طوال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى انسحابه المبكر من السباق.
حيث قال: "قبل التصفيات، حددنا بعض الأجزاء في السيارة التي لم تكن تعمل كما توقعنا تمامًا، وأجرينا بعض التغييرات قبل السباق".
وأضاف: "نجحت هذه التغييرات بشكل مفاجئ، وأصبحنا أقرب إلى فرق وسط الترتيب خلال السباق. على الأقل استمتعت بالمنافسة مع هاس وألبين وأودي. لكن للأسف، سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ خلال المراحل الأخيرة من السباق، وانتهى سباقنا عند تلك النقطة".
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وتحدث السائق الإسباني، الذي فشل في تسجيل النقاط للمرة الثالثة تواليًا بعد انسحابه في النمسا، عن معاناة ويليامز على الحلبات السريعة، قائلًا: "بصراحة، أداؤنا لا يزال غير جيد بما يكفي".
وتابع: "في الجزء الأول من السباق، شعرت براحة أكبر مع سيارة مشابهة لتلك التي قدناها في برشلونة. لكننا مررنا بسلسلة من عطلات نهاية الأسبوع السيئة للغاية على الحلبات السريعة والحارة من هذا النوع".
واختتم: "ما زلنا بحاجة إلى حزمة تحديثات لتحسين أداء السيارة، وستصل هذه الحزمة الأسبوع المقبل في سيلفرستون. وآمل أن يسمح لنا ذلك بأن نصبح أكثر قدرة على المنافسة".
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