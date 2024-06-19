ساينز لديه عروض من كل الفرق التي لم تؤكد تشكيلتها وبوسعه لو أراد "التوقيع على عقد غدًا"
كشف كارلوس ساينز سائق فيراري الحالي أنه تلقى عروضًا من كافة الفرق التي لم تؤكد بعد تشكيلتها للموسم المُقبل.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: فرانسوا تريمبلاي / صور موتورسبورت
يعتبر ساينز السائق صاحب الاهتمام الأكبر في سوق الانتقالات حاليًا لموسم 2025، وذلك بعد قرار فيراري بالاستغناء عن خدماته وتعويضه بلويس هاميلتون.
وكسائق حر حتى الآن، وفي ظل وجود العديد من الفرق التي لم تحسم بعد تشكيلتها للموسم المُقبل، فإن أبوابًا قليلة فقط هي التي اغلقت أمام الإسباني.
حيث انتهت فرصة الانضمام إلى ريد بُل بجوار ماكس فيرستابن بعدما آثرت العلامة النمساوية تجديد عقد سيرجيو بيريز، بينما توقفت المفاوضات مع مرسيدس بعد أن قررت السهام الفضية بشكل واضح استهداف المواهب الشابة، والتركيز على أندريا كيمي أنتونيللي تحديدًا ليجاور جورج راسل.
فيما سيظل فرناندو ألونسو مع أستون مارتن، وكذلك لانس سترول على الأرجح حتى ولو لم يتأكد ذلك إلى الآن، في حين تواصل مكلارين تشكيلتها مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري.
أما آربي فلن تكون على الأرجح وجهة محتملة لساينز في ظل استحقاق ليام لاوسون لفرصة الصعود إلى الفورمولا 1 إذا آثرت ريد بُل عدم استكمال مسيرتها مع دانيال ريكاردو بجوار يوكي تسونودا الذي تأكد بقاؤه بالفعل.
لكن ألبين، ويليامز، هاس وساوبر/آودي جميعهم لديهم مقاعد شاغرة وساينز سيعتبر إضافة كبيرة لأي منهم.
وضمن حديثه عن المفاوضات بشأن مستقبله، قال ساينز: "لا أعلم بعد أين سأكون. لدي خيارات على الطاولة بالفعل وسأتخذ قراري سريعًا لأني أرغب بإتمام تلك المسألة والتركيز على بقية الموسم مع فيراري".
وأضاف: "سيكون هنالك وقت للتفكير في الموسم المُقبل، لكنني أملك هذا العام سيارة قادرة على تحقيق الفوز ومنصات التتويج وأريد التركيز على ذلك".
وتابع: "بالنسبة للموسم المقبل، ليس هنالك اختيار واحد وحسب، هنالك العديد من الاختيارات. كل الفرق التي لا تملك سائقين وقعوا للموسم المقبل قدموا لي عروضًا. لو أريد، بوسعي التوقيع مع أي منهم غدًا، لكنني سأتمهل قليلًا وسأحسم قراري قريبًا".
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