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ساينز: لدى فيراري "نظريات مثيرة للاهتمام" لإغلاق الفارق خلف لوكلير

قال كارلوس ساينز أن لدى فريقه فيراري بعض "النظريات المثيرة للاهتمام" حيال كيفية إغلاق الفارق خلف زميله شارل لوكلير.

ساينز: لدى فيراري "نظريات مثيرة للاهتمام" لإغلاق الفارق خلف لوكلير

مع الأداء القوي الذي ظهرت به فيراري خلال الجولة الافتتاحية لموسم 2022 في الفورمولا واحد، لم يجد ساينز نفسه مرتاحاً تماماً خلف مقود السيارة كما هو حال زميله لوكلير.

وما زال أمام الإسباني الكثير من العمل من أجل تعزيز موقعه وخفض الفارق خلف لوكلير عبر فهم ما يقوم به زميله بشكل مختلف.

وأشار ساينز على هامش جائزة السعودية الكبرى إلى أن مفتاح ذلك يكمن في تحسين إعدادات السيارة، لهذا فإن مهندسيه يعملون على تجربة بعض الأمور في تجارب اليوم الجمعة.

فقال: "كنت أنافس على قطب الانطلاق الأول في البحرين. وقد كان ذلك أمراً جيداً بالنسبة لي لأنه وبالرغم من عدم فهمي الكامل للسيارة كنت قادراً على تسجيل أزمنة سريعة كادت تمنحني قطب الانطلاق الأول".

وتابع: "لكن الحقيقة أنني بحاجة للمزيد من العمل على الإعدادات. وعلى فهم السيارة".

واسترسل: "قمت بالتحليلات طوال الأيام الثلاثة مع طاقم العمل، وقد خرجنا ببعض النظريات المثيرة للاهتمام. لدينا بعض الأمور المثيرة حقاً لتجربتها".

واستكمل: "لا أعلم إن كان ما جرى في البحرين لمرة واحدة فقط، إذ لم أكن في الموقع الذي توقعته. سنرى ما زلنا في بداية الموسم".

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بالمقابل، أكد الإسباني أنه لا يوجد تفسير بسيط لسبب عدم تقديم سرعة مماثلة لزميله.

فقال: "المسألة أكثر تعقيداً ولا يوجد تفسير بسيط واحد".

وأكمل: "هناك أمور مثل الإحساس بالسيارة، معرفة كيفية استخراج أقصى ما يمكن عند الدخول في المنعطف. الارتياح أكثر خلف المقود هو هدفي. أريد تحقيق ذلك".

وتابع: "إنها مسألة تقنية بحتة. هناك أمور ما زلت لا أفهمها. ولا ضرورة للخوض في التفاصيل".

واختتم: "في حال كنت قادراً على تحقيق المركز الثاني في سيارة لست مرتاحاً تماماً على متنها، فإنني مقتنع بأن أوقاتاً أفضل تنتظرني".

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