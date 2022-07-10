ساينز "لا يملك الكلمات" بعد أن حرم احتراق محرّكه فيراري من ثنائيّة "سهلة"

كان الفائز بجائزة بريطانيا الكبرى في المركز الثالث وبصدد الشروع في محاولة تجاوز ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل عندما احترق محرّكه فيراري بشكلٍ درامي في اللفّة الـ 58.

وتوجّه ساينز ببطء نحو منطقة الخروج الآمن في المنعطف الرابع عندما بدأ محرّكه بالاحتراق وتسبّب ذلك في استعار ألسنة اللهب أثناء محاولة الإسباني منع سيارته إلى الرجوع إلى الخلف نحو المسار.

وجاء الاختراق ليُوجّه ضربة قويّة لساينز الذي كان من المرجّح أن يتجاوز فيرشتابن ليُكمل ثنائيّة فيراري خلف زميله شارل لوكلير، الذي تشبّث وعبر خطّ النهاية أمام الهولندي.

واعترف ساينز بأنّه لم يتلقّ أيّة تحذيرات حيال محرّكه، ليتحسّر على ضياع نتيجة "ضخمة" للحظيرة الإيطاليّة.

وقال الإسباني لقناة سكاي سبورتس: "لم أشعر بالمشكلة إلّا عند حدوثها، لم تكن هناك أيّة علامات صادرة عن المحرّك".

وأضاف: "جاءت المشكلة على نحوٍ مفاجئ جدًا، لا أملك الكلمات لأنّ هذه خسارة نقاط كبيرة وكانت لتكون نتيجة ضخمة للفريق. أعتقد بأنّها كانت لتكون ثنائيّة سهلة".

وأردف: "هناك ضررٌ بالتأكيد، وذلك ليس بالأمر الرائع. نحتاج للنظر في ذلك. كانت الوتيرة قويّة، وكانت مستويات التآكل منخفضة للغاية على سيارتنا. سآخذ ذلك وأقلب الصفحة في أقرب وقتٍ ممكن".

ويُعدّ هذا الفصل الأحدث من سلسلة أعطال محرّكات فيراري هذا الموسم وهو ما تسبّب في خسارة الحصان الجامح للكثير من النقاط القيّمة في بطولتَي الصانعين والسائقين.

كما أنّ ذلك قد يضرّ بساينز لاحقًا خلال الموسم نتيجة إمكانيّة تلقيه لعقوبات عند انتقاله لمحرّك جديد.

وشعر ساينز بصعوبة في قبول عطل المحرّك بالنظر إلى تمتّع فيراري بأفضليّة الوتيرة على حساب ريد بُل على أرضها.

وقال: "من الصعب تقبّل ذلك بالتأكيد لأنّنا كنّا على وشك تقليص فارقا لنقاط مع متصدّري البطولة، مع ماكس وريد بُل".

وأردف: "كنّا بصدد تحقيق نتيجة ضخمة للفريق، لكنّ إحدى السيارتَين انسحبت، ذلك محبط، لكنّنا نحتاج لمواصلة الضغط. لا يزال أمامنا موسمٌ طويل".