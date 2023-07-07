ساينز: لا يمكن للفورمولا واحد تأجيل حلّ فوضى حدود المسار
يرى كارلوس ساينز سائق فيراري بأن الفورمولا واحد لا يمكنها تأجيل البحث عن حلّ مباشر لفوضى حدود المسار، وذلك على ضوء ما حصل في جائزة النمسا الكبرى.
خلال مجريات جولة النمسا على حلبة ريد بُل رينغ، أكد الحكام أنهم لم يكونوا قادرين على التحقيق في 1200 خرق لحدود المسار، بالتالي تم تأجيل إلقاء العقوبات حتى عدة ساعات بعد السباق.
وكان ساينز من أبرز المتأثرين - إضافة إلى لويس هاميلتون - حيث تراجع من المركز الرابع إلى السادس.
حيث يرى الإسباني ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لمنع تكرار ذلك في المستقبل، فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تم التقدم بحلول كثيرة، لسبب ما المماطلة مستمرة".
وأكمل: "نحن في تأجيل مستمر: تأجيل، تأجيل، تأجيل، بدلاً من السعي لإيجاد حلول لمثل ذلك النوع من الحلبات".
وأضاف: "بالنسبة لي، حان الوقت للتصرف. سأكون مسروراً لو تركنا القوانين على حالها لكن مع ضرورة تنبيه السائق مباشرة إن كان قد خرج عن حدود المسار، كي يتصرف بشكل ملائم".
من جهة أخرى، أوضح ساينز أن تأخير تطبيق العقوبات لساعات بعد السباق علامة على أن المسألة باتت خارج السيطرة.
فقال: "كنت منزعجاً من السباق بأكمله، وفجأة تتلقى عقوبة وتتراجع للمركز السادس، يمكنكم تخيل شعوري. في النمسا، كنت غاضباً جداً. هذه المرة، لم أكن أتوقع ما حصل، لكن الأسبوع بأكمله كان سيئاً وعليك توقع غير المتوقع".
وأكمل: "سنتخطى ذلك، وأريد محاولة مساعدة الفورمولا واحد و’فيا’ بكل ما بوسعي لإيجاد حل".
وأضاف: "نحن بحاجة لذلك، لأنني أعتقد أنه ليس بوسع الرياضة السماح بتكرار جولة كهذه، فذلك لا يبدو جيداً على الإطلاق، وليس جيداً للسائق أو الفريق".
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