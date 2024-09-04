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ساينز: لا يمكنك الوثوق حتى بزميلك في الفورمولا واحد

قال كارلوس ساينز سائق فيراري أنه من الصعب الوثوق حتى بزميلك في رياضة مثل الفورمولا واحد.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

انطلق سائقا مكلارين، لاندو نوريس وأوسكار بياستري من المركزين الأول والثاني في سباق مونزا.

وشدد أندريا ستيلا مدير الفريق على أن كلا سائقيه خلال السباق، يراعيان "قوانين البابايا"، التي تضمن عملهما بما يتناسب مع مصلحة الفريق وليس كمنافسين.

لكن وبعد انطلاقة السباق، قام أوسكار بياستري بتجاوز لاندو نوريس بعد حركة تجاوز "عدائية".

وتسبب ذلك بخسارة نوريس لمركزه ومن ثم إنهاء السباق بالمركز الثالث، حيث فاز شارل لوكلير سائق فيراري على أرضه في مونزا.

وتعليقاً على ذلك، قال ساينز: "لم أرَ تلك اللقطة بعد".

وأكمل: "حين تكون خلف مكلارين فإنك غير قادر على تمييز السائقين من بعضهما البعض".

واختتم: "لذا لا أعلم ما جرى، لكن هذا دليل على أنه لا وجود للأصدقاء ولا يمكنك الوثوق بأي شخص أياً كان".

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