ساينز: لا يزال بوسعي تحقيق الفوز في إيمولا بعد حادث التصفيات "المؤلم"

بدأ ساينز سباق السبت القصير في إيمولا من المركز العاشر بعد أن تعرّض لحادث خلال القسم الثاني من تصفيات الجمعة، وحقّق الإسباني تقدّمًا جيّدًا ليحلّ رابعًا خلف الفائز ماكس فيرشتابن، وشارل لوكلير وسيرجيو بيريز، وسينطلق بذلك من ذلك المركز.

واعترف ساينز بأنّ حادث التصفيات مثّل كبوة تعلّم منها العديد من الدروس.

"ذلك مؤلمٌ للغاية" قال ساينز عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول تأثير ذلك الحادث عليه، وأضاف: "أعني أنّني لن أخفي ذلك. كان يومًا سلبيًا للغاية بالنسبة لي".

وأكمل: "هكذا تسير الأمور في الرياض في بعض الأحيان، تُواجه بعض اللحظات السيّئة، وكان الأمس بمثابة كبوة بالنسبة لي بالتأكيد، وسأحاول التعلّم من ذلك، وأواصل جعل نفسي أكثر قوّة من تلك الدروس".

وتابع: "الأمر المهمّ هو أنّنا تعافينا اليوم بشكلٍ جيّدٍ جدًا ووضعنا أنفسنا ضمن دائرة المعركة للغد، وكلّ شيء قد يحدث غدًا".

وأردف: "لا يزال بوسعي تحقيق الفوز، أو تحقيق منصّة التتويج ومغادرة عطلة نهاية الأسبوع سعيدًا. الأمر المهمّ هو مواصلة التعلّم من هذه الأخطاء".

وواصل شرحه بالقول: "الأخطاء مثل الأمس تحدث لسبب، ولا أزال لست في مستوى 100 بالمئة، لا أزال أقاتل السيارة على الحلبة وأحاول استكشافها. من الواضح أنّني سريع، لا سرّ أنّني كنت سريعًا بالأمس، وكذلك في أستراليا. الأمر يتمحور حول ثقتي بالسيارة وقدرتي على توقّعها. حالما أتمكّن من إتقان ذلك فسأكون عند مستوى 100 بالمئة".

وكان ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قد قال يوم السبت أنّ على ساينز تعلّم التعامل مع ضغط التواجد في سيارة مقدّمة للمرّة الأولى، لكنّ الإسباني نفى لعب الضغط لأيّ دورٍ في حادثه يوم الجمعة.

وقال حيال ذلك: "لا أعتقد بأنّ خطأ الأمس كان بسبب الضغط. أعني أنّني كنت في القسم الثاني وعلمت أنّني أكملت لفّة جيّدة جدًا للعبور إلى القسم الثالث. كنت أختبر نفسي على الحلبة وأختبر خطوطًا مختلفة وتوازنًا مختلفًا للسيارة".

وأكمل: "لم أشعر بأيّ ضغطٍ في القسم الثاني، كنت أختبر السيارة وارتكبت ذلك الخطأ. بالتأكيد لديّ تجربة أقلّ من الشباب الذين أقاتلهم مثل شارل وماكس وبيريز على صعيد المنافسة على منصّة التتويج أو سيارة قادرة على الفوز".

وأردف: "أفتقر لهذه الخبرة، ربّما كان الافتقار للصبر في القسم الثاني لمعرفة عدم حاجتي للضغط بالأمس. لذا أجل، ستُفيدني تلك الخبرة. وحالما أتعوّد عليها فأنا متأكّدٌ من أنّني سأكون بذات سرعة الجميع".

وقال ساينز أنّ تحقيقه للمركز الرابع كان أفضل ما يُمكنه فعله: "كسبنا أقصى قدرٍ ممكن من المراكز اليوم. كان سباقًا قويًا، لا مشاكل، معرفة السيارة ومواصلة التعوّد عليها في الأجواء الجافة، لأنّني لم أكمل الكثير من اللفّات. كان سباق اليوم إيجابيًا".

واختتم بالقول: "الأمر الوحيد السلبي هو أنّ ريد بُل تبدو متمتّعة بوتيرة سباق أفضل منّا هنا، وسنحتاج لكسب بعض الوتيرة في الأجواء الجافة في حال أردنا منافستهم".