ساينز "لا يريد بدء موسم 2024" دون عقد جديد
قال كارلوس ساينز سائق فيراري أنه يتوقع المزيد من الوضوح حول مستقبله في الفورمولا واحد قبل بداية موسم 2024 المقبل الأخير ضمن عقده الحالي مع فريق مارانيللو.
ينتهي العقد الحالي لكل من ساينز وزميله شارل لوكلير بنهاية موسم 2024.
لكن من المتوقع أن يوقع لوكلير على عقد جديد طويل الأمد مع فيراري، بينما يأمل ساينز بتجديد عقده مع الفريق كي يبدأ الموسم المقبل دون تشتيت.
حيث قال: "هدفي هو بدء موسم 2024 وأنا أعلم أين سأتواجد في 2025. لا أريد بدء الموسم دون أن أعلم وجهتي التالية".
وأكمل: "أولويتي في البقاء مع فيراري للعديد والعديد من المواسم. أنا مسرور جداً، كلا الطرفان مسروران والهدف هو المواصلة، لكن علينا الاتفاق وأمامنا 3 أشهر قبل أول سباق، للوصول إلى اتفاق".
تصوير: صور موتورسبورت
كارلوس ساينز، فيراري
بالمقابل، أوضح ساينز أنه "مقتنع" بأنه سيتوصل لاتفاق جديد مع فيراري بعد أن شعر بأن مدير الفريق فريدريك فاسور يقدّر قيمته، حيث يأمل بأن ينعكس ذلك بعقد طويل الأمد.
فقال: "من الواضح أنني أريد تجديد العقد لأكثر من موسم، أو اثنين. نيّتي واضحة، وبصراحة أشعر بأنني مقدّر بالكامل من قبل فريدريك وكامل عائلة فيراري بشكل عام، أشعر بأنني محبوب بينهم".
وأكمل: "لذا، سأقوم بالتجديد بسبب ذلك الإحساس بأن جهودي يتم تقديرها. كسائق هذه هي أولويتي. أنا مقتنع بأننا وفي حال أردنا، فبوسعنا التوصل لاتفاقية مقنعة".
يشار إلى أن فاسور تكلم سابقاً بوجود وقت كافٍ أمام فيراري للتوصل إلى عقدين جديدين مع السائقين، كاشفاً بأن الموسم المتطلب في 2023 أعاق انتهاء هذه العملية مبكراً.
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