ساينز لا يريد الانتظار أكثر بشأن وجهته التالية في الفورمولا 1 لعام 2025

لا يرغب ساينز في "الانتظار أكثر" لتحديد الفريق الذي سيتسابق معه في الفورمولا 1 لعام 2025، ويأمل تأمين مستقبله في الأسابيع القادمة.

وكان السائق الإسباني يدرس خياراته منذ فترة طويلة مع استعداده لمغادرة فيراري في نهاية الموسم، ومن المتوقع أن يكون اختياره قد تقلص بين ويليامز وساوبر/أودي للسنة القادمة.

ولاحظ كيفين ماغنوسن أن ساينز بمثابة السائق الذي يُعقّد سوق السائقين قبل جائزة إسبانيا الكبرى، وكان ساينز قد صرح سابقًا بأنه لا يرغب في أن يشغل اتخاذ القرار بشأن مستقبله جزءًا كبيرًا من تفكيره لفترة أطول.

وقال الإسباني: "آخر الأخبار هي أن القرار سيتم اتخاذه قريبًا جدًا. لا أريد الانتظار أكثر".

وأضاف: "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة حيث يحتل الأمر مساحة من تفكيري لعدة أسابيع وشهور، وأعتقد أنه الوقت المناسب لاتخاذ قرار. ما زلت غير متأكد بطريقة أو بأخرى، ما زال الأمر موضوع نقاش مع فريقي وتبادل الأفكار".

ثمّ تابع: "كانت الأسابيع القليلة الماضية بعد كندا مليئة بالنشاط بالنسبة لي. لذا لم يكن لدي وقت حقيقي للجلوس واتخاذ قرار. وهذا ما أستهدفه في الأسابيع القليلة القادمة".

اعتبر ساينز أنه من "المستحيل" اتخاذ قرار بناءً على توقعاته لعام 2026، معتبرًا أن ذلك يشبه "اليانصيب" في محاولة التنبؤ بشيء في وقت مبكر.

وقال إن هذا يعني أن الأداء المتوقع في عام 2025 له تأثير، مع محاولة أيضًا الوعي بطموحات الفرق على المدى الطويل.

وأضاف: "أعتقد أن التنبؤ الآن في عام 2024 بمن سيكون الأداء الأفضل في 2026 هو أمر شبه مستحيل".

وأكمل: "لذا يصبح عام 2025 مهمًا في هذه المرحلة إذا لم أتمكن من التنبؤ بـ 2026 ولا أعرف من سيكون له الأداء الأفضل".

واختتم بالقول: "لكن الأمر يتعلق أيضًا بالمدى الطويل. يتعلق الأمر أيضًا بمحاولة فهم جانب وحدة الطاقة. يتعلق بفهم ديناميكيات الفريق. كل هذه العوامل تدخل في الاعتبار عند اتخاذ القرار".

"لهذا السبب يأخذ الأمر وقتًا ويستغرق مني بعض الوقت لاتخاذ القرار".