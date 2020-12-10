ساينز: "لا منطق" في قرار "فيا" برفض مشاركتي في تجارب أبوظبي

تُحدد القوانين الرياضية لموسم 2020 بأنّ تجارب أبوظبي تُقام بالأساس بمشاركة سائقين ناشئين فقط، مع امتلاك "فيا" حق اتخاذ القرار النهائي حول هوية من سيُسمح له بالمشاركة.

وبعد ضغط من رينو، تمّ فتح المشاركة في التجارب في نهاية المطاف أمام أيّ سائق لم يشارك في سباق خلال موسم 2020، حيث سيقود ألونسو الآن لصالح الفريق المتمركز في إنستون، وسيباستيان بويمي لصالح ريد بُل وروبرت كوبتسا لصالح ألفا روميو.

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في المقابل، سيكون جاك أيتكن كذلك مؤهلًا للمشاركة لصالح ويليامز، حيث تحدد "فيا" السائقين الناشئين على أنّهم أولئك الذين لم يشاركوا في أكثر من سباقين في الفورمولا واحد.

وبالرُغم من معارضتها في البداية للقرار الأصلي بالسماح لغير الناشئين بالمشاركة في التجارب، لكنّ فيراري ضغطت بقوة من أجل فتح المشاركة في التجارب أمام الجميع، بما فيهم ساينز الذي سيقود لصالحها في 2021.

مع ذلك، جاء تأكيد من "فيا" خلال هذا الأسبوع بأنّ السائقين الذين شاركوا في الموسم الحالي لن يُسمح لهم بخوض التجارب.

حيث اعترف ساينز بأنّهم لم يفهم المنطق وراء ذلك القرار.

فقال: "لم يتم شرح أي منطق لي بشأن ذلك القرار. كونه بداية، أعتقد بأنّ هنالك منطق بسيط للغاية وراء ذلك. كما أرى بأنّ الكثيرين لا يفهمون في الحقيقة ما يجري".

وأضاف: "بالطبّع أشعر بخيبة الأمل لعدم قدرتي على المشاركة في التجارب، لكن عليّ تقبّل ذلك، والمُضي قُدمًا. يجب أن أضمن جهوزيتي بأفضل طريقة ممكنة للموسم المُقبل".

وتابع: "بالنسبة لي، وفي ظل أن لكل سائق يوم ونصف فقط من التجارب الشتوية العام المُقبل، فكان من المنطقي فتح المجال بعض الشيء، لبعض أو لكل السائقين الراغبين بالمشاركة في تجارب أبوظبي".

واختتم: "أنا محبط بكل تأكيد، لكن ليس هنالك ما يُمكنني تغييره".