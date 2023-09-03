ساينز: "لا شيء مستحيل" أمام فيراري لهزيمة فيرستابن في مونزا
يرى كارلوس ساينز سائق فيراري "أنه لا شيء مستحيل" إزاء الصراع على الفوز في مواجهة ريد بُل خلال منافسات سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، رغم انطلاق ماكس فيرستابن خلفه مباشرة من المركز الثاني.
حققت ريد بُل الفوز بجميع السباقات على الإطلاق هذا الموسم. وفي مونزا، نجح ساينز بخطف قطب الانطلاق الأول بفارق ضئيل للغاية أمام فيرستابن.
وستنطلق سيارتا فيراري من المركزين الأول والثالث، حيث تأمل تحقيق نتيجة قوية على أرضها.
وحين سُئِل إن كان من الواقعي تحدي فيرستابن على الفوز، ردّ ساينز: "أعتقد أن ذلك ممكن".
وأكمل: "لا شيء مستحيل، خاصة عند الانطلاق من المركز الأول. في حال قدمت انطلاقة جيدة، فسأضغط بكل قوتي لإبقاء ماكس خلفي".
وتابع: "لقد كانوا أسرع منا في جميع السباقات، بشكل واضح".
وأردف: "أشعر أن السباق لن يكون سهلاً على الإطلاق، سيحاولون التجاوز بأية طريقة. لكن الاحتمال قائم".
وتابع: "يمكننا كذلك أن نحصل على يوم جيد للغاية ونحقق الفوز".
واسترسل: "سأحاول. أمتلك ذهنية منفتحة على كل شيء، أريد الفوز بالسباق والتأقلم مع الظروف ووتيرة السيارة".
بالمقابل، أشار ساينز إلى أن فريقه "متحفز مع طاقة عالية لمحاولة الفوز" لكنه شدد على ضرورة التعاون مع زميله لوكلير لضمان امتلاك أفضلية في مواجهة فيرستابن لناحية التجاوزات ووقفات الصيانة.
فقال: "كانت السيارة جيدة جداً طوال الجولة، خاصة على مدار اللفة الواحدة. لكن السباق لن يكون مماثلاً للتصفيات".
وأكمل: "حالما نكمل عدة لفات تبدأ الإطارات بالتآكل. وهنا تكمن قوة ريد بُل مع وتيرتهم السريعة التي رأيناها طوال الموسم".
وأردف: "لكن نأمل تقديم انطلاقة جيدة ومن ثم الإبقاء على ماكس وتشيكو (بيريز) خلفي، وكذلك أن يصعّب شارل من مهمتهم بأقصى ما يمكن".
واسترسل: "أعتقد أننا سنحتاج للعمل معاً كفريق لتقديم أفضل ما يمكن".
واختتم: "أعتقد أننا نمتلك فرصة جيدة، لكن علينا التحلي بالواقعية. من المفترض أن تكون ريد بُل أسرع. سنحاول تصعيب المهمة وتعقيدها عليهم بهدف محاولة السعي للفوز".
فيراري تشرح سبب عدم معاقبة ساينز ولوكلير في تصفيات مونزا
فيراري تشرح سبب عدم معاقبة ساينز ولوكلير في تصفيات مونزا فيراري تشرح سبب عدم معاقبة ساينز ولوكلير في تصفيات مونزا
لوكلير: استعمال عامل السحب كان ليمنح فيراري صف الانطلاق الأول في مونزا
لوكلير: استعمال عامل السحب كان ليمنح فيراري صف الانطلاق الأول في مونزا لوكلير: استعمال عامل السحب كان ليمنح فيراري صف الانطلاق الأول في مونزا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن
ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن
ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية
ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"
وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا" وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"
هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"
هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي" هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"
ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا
ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا
فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل
فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.