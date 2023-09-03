ساينز: "لا شيء مستحيل" أمام فيراري لهزيمة فيرستابن في مونزا

حققت ريد بُل الفوز بجميع السباقات على الإطلاق هذا الموسم. وفي مونزا، نجح ساينز بخطف قطب الانطلاق الأول بفارق ضئيل للغاية أمام فيرستابن.

وستنطلق سيارتا فيراري من المركزين الأول والثالث، حيث تأمل تحقيق نتيجة قوية على أرضها.

وحين سُئِل إن كان من الواقعي تحدي فيرستابن على الفوز، ردّ ساينز: "أعتقد أن ذلك ممكن".

وأكمل: "لا شيء مستحيل، خاصة عند الانطلاق من المركز الأول. في حال قدمت انطلاقة جيدة، فسأضغط بكل قوتي لإبقاء ماكس خلفي".

وتابع: "لقد كانوا أسرع منا في جميع السباقات، بشكل واضح".

وأردف: "أشعر أن السباق لن يكون سهلاً على الإطلاق، سيحاولون التجاوز بأية طريقة. لكن الاحتمال قائم".

وتابع: "يمكننا كذلك أن نحصل على يوم جيد للغاية ونحقق الفوز".

واسترسل: "سأحاول. أمتلك ذهنية منفتحة على كل شيء، أريد الفوز بالسباق والتأقلم مع الظروف ووتيرة السيارة".

بالمقابل، أشار ساينز إلى أن فريقه "متحفز مع طاقة عالية لمحاولة الفوز" لكنه شدد على ضرورة التعاون مع زميله لوكلير لضمان امتلاك أفضلية في مواجهة فيرستابن لناحية التجاوزات ووقفات الصيانة.

فقال: "كانت السيارة جيدة جداً طوال الجولة، خاصة على مدار اللفة الواحدة. لكن السباق لن يكون مماثلاً للتصفيات".

وأكمل: "حالما نكمل عدة لفات تبدأ الإطارات بالتآكل. وهنا تكمن قوة ريد بُل مع وتيرتهم السريعة التي رأيناها طوال الموسم".

وأردف: "لكن نأمل تقديم انطلاقة جيدة ومن ثم الإبقاء على ماكس وتشيكو (بيريز) خلفي، وكذلك أن يصعّب شارل من مهمتهم بأقصى ما يمكن".

واسترسل: "أعتقد أننا سنحتاج للعمل معاً كفريق لتقديم أفضل ما يمكن".

واختتم: "أعتقد أننا نمتلك فرصة جيدة، لكن علينا التحلي بالواقعية. من المفترض أن تكون ريد بُل أسرع. سنحاول تصعيب المهمة وتعقيدها عليهم بهدف محاولة السعي للفوز".