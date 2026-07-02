انضم السائق الإسباني إلى ويليامز في موسم 2025 قادمًا من فيراري، وقدم موسمًا أولًا مميزًا مع الفريق، حيث جمع النقاط في 20 سباقًا خلال العام الماضي، كما صعد إلى منصة التتويج في باكو وقطر.

لكن هذا الموسم بدأ فريق ويليامز بصورة متعثرة مع سيارة تعاني من زيادة الوزن وضعف الأداء، ما فتح باب التساؤلات داخل حظائر الصيانة حول ما إذا كان ساينز سيختار البقاء أو البحث عن فريق آخر.

وأجاب ساينز عند سؤاله عما إذا كان يراقب مقاعد في فرق منافسة: "ليس حقًا".

كارلوس ساينز، ويليامز الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وأكمل: "بصراحة، لا. أنا لا أفعل ذلك لأن لدي الكثير من العمل هنا في ويليامز في الوقت الحالي".

وأردف: "خلال السباقات المقبلة وعدد جلسات المحاكاة التي نقوم بها، وعدد الاجتماعات التي عُقدت خلال الأشهر الماضية".

وتابع: "لقد طلبت أيضًا من فريقي أن يتركوني قليلًا حتى العطلة الصيفية، فقط لمحاولة مساعدة ويليامز وتحسين الوضع قدر الإمكان. وبعد ذلك خلال العطلة الصيفية سيكون الوقت مناسبًا للتفكير في ذلك والنظر في الخيارات".

كما أوضح الفائز بأربعة سباقات في الفورمولا 1، أن الفريق "يعرف نيّتي وأولوياتي"، والتي تتمثل في الاستمرار مع الفريق والالتزام بهدفه طويل الأمد بالعودة إلى الانتصارات، لكنه أقر بأن هناك "الكثير من العمل" المطلوب لتحقيق ذلك.

وتجري أعمال تطوير خلف الكواليس داخل الفريق، حيث يخطط فريق غروف لسلسلة من التحديثات خلال السباقات المقبلة بهدف تقليل وزن سيارة FW48 وتحسين أدائها.

حيث كشف مدير الفريق جايمس فاولز إن تحديثًا "متوسط الحجم" سيصل في جائزة بريطانيا الكبرى هذا الأسبوع في سيلفرستون، قبل أن تتبعه تعديلات إضافية في سبا وبودابست وزاندفورت، بل وأشار إلى أن الفريق سيملك "سيارة شبه جديدة بالكامل في باكو" خلال سبتمبر.

وسيكون أداء هذه الحزمة التطويرية عاملًا حاسمًا في قرار ساينز بشأن مستقبله.

حيث قال الإسباني: "أحاول التعمق في جذور المشكلة مع جايمس، ومع الإدارة وكل المعنيين لمعرفة أين بدأت الأمور تسير بشكل خاطئ".

وأردف: "أعتقد أننا حللنا ذلك وتوصلنا إلى استنتاجات، لكن ليس هذا فقط، بل ما الذي سنفعله للمستقبل، ومدى سرعة بدء هذه التغييرات في إعطاء نتائج، ومدى دقتنا وشراستنا في عملية التعافي من التراجع".

كارلوس ساينز، ويليامز وجيمس فاولز، مدير فريق ويليامز الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

وأكمل: "نحن نحلل كل ذلك، وأحاول أن أساعد قدر الإمكان من خلال وخبرتي لمعرفة أي الجوانب والمجالات يجب أن نحسنها بشكل أكبر. في النهاية، هناك الكثير من المعلومات والكثير مما يحدث لدرجة أنه يترك مساحة ذهنية قليلة جدًا للتفكير في أي شيء آخر".

وحتى تتضح الصورة، طلب ساينز "أقل قدر ممكن من الضوضاء" من فريقه الإداري فيما يتعلق بالعقود والانتقالات ومستقبله المحتمل.

حيث قال: "أنا متأكد من أنه ستكون هناك محادثات ومعلومات متداولة في الكواليس، كما يحدث دائمًا في هذا الوقت من الموسم".

وأردف: "لكن من جهتي، قلت لهم إنني أفضل الابتعاد عن ذلك حتى العطلة الصيفية، والتركيز على مساعدة الفريق ودفع الأمور للأمام بأسرع ما يمكن، لأن خطتي المثالية وأولويتي هي البقاء والاستمرار على المدى الطويل".

لكن أين يمكن أن يذهب ساينز إذا قرر تغيير وجهته؟ إن السائقين الأكثر تأثيرًا في سوق الانتقالات هذا العام هما ماكس فيرستابن وفرناندو ألونسو، إذ إن احتمال رحيل فيرستابن عن ريد بُل أو حتى اعتزاله قد يفتح فجوة كبيرة تحتاج إلى سائق بمستواه.

وبالمثل، إذا قرر ألونسو البالغ من العمر 44 عامًا أن الوقت قد حان لتعليق خوذته، فقد يصبح ساينز خيارًا مناسبًا لفريق أستون مارتن. لكن هل يرغب في الانتقال من مشروع طويل الأمد إلى مشروع طويل آخر؟

كما ستنتهي عقود في فرق أودي وريسينغ بولز وهاس هذا العام، ما يجعل موسم سوق السائقين في الفورمولا 1 مرشحًا ليكون مزدحمًا للغاية.