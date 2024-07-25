ساينز: "لا أعتقد أن هاميلتون خيار أفضل مني"

تم تأكيد انتقال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات من مرسيدس إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل بديلاً عن كارلوس ساينز.

وهزّت هذه الخطوة أركان الفورمولا واحد نظراً لأنه ذلك يعتبر أحد أكبر الانتقالات في تاريخ البطولة.

ولم يتخذ ساينز قراره بعد إزاء الفريق الذي سيقود معه، حيث يبدو أنه يدرس خياراته بتأنٍ كبير، حيث أكد حاجته لمزيد من الوقت.

وحين سُئِل في الأسبوع الماضي إن كان هاميلتون، بديله المستقبلي في فيراري، خيار أفضل منه، ردّ قائلاً: "لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك على الإطلاق".

وأكمل: "لكن لو وجهتم السؤال إلى جميع السائقين الحاليين، فسيجيبون بنفس الجواب عن أنفسهم".

وأردف: "أعتقد أنني الخيار الأفضل لأي فريق".

واختتم: "لم أكن لأتواجد في الفورمولا واحد لو لم أمتلك مثل هذه الذهنية التنافسية".