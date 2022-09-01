ساينز: لا أحدّ يُهنّئ فيراري على الخيارات الاستراتيجيّة الصائبة

لوقيت القرارات الاستراتيجيّة للحظيرة الإيطاليّة بالكثير من الانتقادات في موسم 2022 بعد عددٍ من وقفات الصيانة غير الصائبة، إلى جانب عددٍ من مشاكل الموثوقيّة والحوادث.

وكان شارل لوكلير يتداول استراتيجيّته مع فريقه وسط السباق في بلجيكا على سبيل المثال حيال التوقّف في اللفّة ما قبل الأخيرة في محاولة لخطف أسرع لفّة من ماكس فيرشتابن.

لكنّ أصيل موناكو عاد خلف فرناندو ألونسو ضمن معركة على المركز الخامس وتعيّن عليه تجاوزه في اللفّة الأخيرة قبل أن يتراجع إلى المركز السادس بسبب عقوبة 5 ثوانٍ لإفراطه في السرعة في خطّ الحظائر.

وقال ماتيا بينوتو ليلة الأحد أنّ هناك فارقًا في النظرة إلى وقفات الصيانة بين ما يراه من خارج الفريق و"الحقيقة" في الداخل.

وبحديثه خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس عشيّة انطلاق مجريات جائزة هولندا الكبرى، قال ساينز حيال مراجعة استراتيجيّة فيراري: "من الصعب للغاية تعميم ذلك والقول أنّه كان علينا أن نكون أكثر شجاعة أو أكثر حذرًا".

وأردف: "تحتاج لدراسة كلّ حالة على حدة وتحليلها بشكلٍ مستقل. أنا متأكّدٌ من أنّ كلّ نتيجة أو خلاصة ستكون مختلفة في تلك الحالة".

وأضاف: "ربّما كان علينا أن نكون أكثر شجاعة هنا أو هناك، أو أكثر أمنًا هنا أو هناك".

وأكمل: "يتعلّق الأمر بالتحسّن المتواصل بالنسبة لي وإيجاد طرق لاتّخاذ القرارات الصائبة في الأوقات المناسبة".

كما قال الإسباني أن لا أحد يُهنّئ فيراري عندما تتُقن الاستراتيجيّة: "كانت هناك الكثير من المناسبات هذا العام التي اتّخذنا فيها القرارات الصائبة ولم يقل أيّ أحد: أوو، لقد اتّخذتم القرار الصواب أو قاموا بتهنئتنا على ذلك".

وأكمل: "أجد ذلك قاسيًا تجاه فيراري. أشعر أنّني عندما كنت في مكلارين أو تورو روسو أو رينو، فعندما يحدث خطأ كبير، فلا أحد يُشير إلى ذلك أو نيتقدك ويُثبّطك بالقدر الذي يفعلونه مع فيراري".