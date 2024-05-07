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فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

ساينز: كنت لأفوز في ميامي لو توقفت متأخرًا بلفة عما فعلت

يعتقد كارلوس ساينز سائق فيراري أنه كان ليحرز الفوز بجائزة ميامي الكبرى لو كان توقف متأخرًا بلفة عما فعل على المسار.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: ألكسندر ترينتز

سجّل لاندو نوريس سائق مكلارين فوزه الأول في الفورمولا 1 بعدما استفاد من توقيت سيارة الأمان في اللفة 28 من السباق.

وكان نوريس آخر من توقفوا من المتصدرين، وتمكن من إجراء توقفه خلال فترة سيارة الأمان، ما يعني أنه خرج أمام ماكس فيرستابن وحافظ على صدارته حتى تمكن من تسجيل الفوز.

وكان ساينز متواجدًا أمام نوريس، لكنه توقف أبكر بلفة خلال ظروف السباق، ما تسبب بتراجعه إلى المركز الخامس بحلول وقوع الحادثة التي تسبب بدخول سيارة الأمان.

ولو انتظرت فيراري لفة أخرى، فإن ساينز يشعر أنه كان ليخرج في الصدارة مع فرصة للفوز بالسباق.

"أشعر بالإحباط، لأننا كنا أمامه قبل ذلك التوقف قبل سيارة الأمان" قال ساينز عن سباقه.

وأضاف: "لو كنا بقينا للفة إضافية، كنا لنلحق بسيارة الأمان وكنا لنفوز بالسباق كذلك".

من جهته اعترف فريد فاسور بأن سيارة الأمان دخلت في توقيت سيء، حيث قال: "لم أكن أعلم بأن سارجينت وماغنوسن سيصطدمان في اللفة التالية! بالطبع عندما تكون في موقف كهذا، فلا يحالفك الحظ، أو يمكن القول بأن لاندو كان محظوظًا بعض الشيء، كونه كان الوحيد على المسار".

وتابع: "ولكن ما هو أكثر من ذلك في اعتقادي، هو أنهم وضعوا سيارة الأمام أمام فيرستابن. إنهم معتادون للغاية على تواجده في الصدارة إلى حد أنهم أرسلوا سيارة الأمان أمامه!".

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