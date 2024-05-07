ساينز: كنت لأفوز في ميامي لو توقفت متأخرًا بلفة عما فعلت
يعتقد كارلوس ساينز سائق فيراري أنه كان ليحرز الفوز بجائزة ميامي الكبرى لو كان توقف متأخرًا بلفة عما فعل على المسار.
الصورة من قبل: ألكسندر ترينتز
سجّل لاندو نوريس سائق مكلارين فوزه الأول في الفورمولا 1 بعدما استفاد من توقيت سيارة الأمان في اللفة 28 من السباق.
وكان نوريس آخر من توقفوا من المتصدرين، وتمكن من إجراء توقفه خلال فترة سيارة الأمان، ما يعني أنه خرج أمام ماكس فيرستابن وحافظ على صدارته حتى تمكن من تسجيل الفوز.
وكان ساينز متواجدًا أمام نوريس، لكنه توقف أبكر بلفة خلال ظروف السباق، ما تسبب بتراجعه إلى المركز الخامس بحلول وقوع الحادثة التي تسبب بدخول سيارة الأمان.
ولو انتظرت فيراري لفة أخرى، فإن ساينز يشعر أنه كان ليخرج في الصدارة مع فرصة للفوز بالسباق.
"أشعر بالإحباط، لأننا كنا أمامه قبل ذلك التوقف قبل سيارة الأمان" قال ساينز عن سباقه.
وأضاف: "لو كنا بقينا للفة إضافية، كنا لنلحق بسيارة الأمان وكنا لنفوز بالسباق كذلك".
من جهته اعترف فريد فاسور بأن سيارة الأمان دخلت في توقيت سيء، حيث قال: "لم أكن أعلم بأن سارجينت وماغنوسن سيصطدمان في اللفة التالية! بالطبع عندما تكون في موقف كهذا، فلا يحالفك الحظ، أو يمكن القول بأن لاندو كان محظوظًا بعض الشيء، كونه كان الوحيد على المسار".
وتابع: "ولكن ما هو أكثر من ذلك في اعتقادي، هو أنهم وضعوا سيارة الأمام أمام فيرستابن. إنهم معتادون للغاية على تواجده في الصدارة إلى حد أنهم أرسلوا سيارة الأمان أمامه!".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد
ساينز يتلقى عقوبة جراء احتكاكه مع بياستري في سباق ميامي ليتراجع حتى المركز الخامس
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
لوكلير: كنا نتوقع أن تكون مكلارين قوية "لكن ليس بهذه القوة" في ميامي
نوريس يكسر لعنة الانتصارات ليفوز في سباق ميامي أمام فيرستابن ولوكلير
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
ساوبر تؤكد أن ساينز على رأس أهدافها لحقبة آودي في الفورمولا 1
لماذا سيُكمل ماغنوسن الموسم وهو تحت تهديد الحرمان من المشاركة في أحد السباقات
أندريتي لم تتواصل مع الفورمولا 2 أو الفورمولا 3 رغم خطط المشاركة المستقبلية
نوريس مسرور بإثبات خطأ المشككين بعد فوزه الأول في الفورمولا 1
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات