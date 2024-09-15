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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

ساينز: كنت السائق الأسرع اليوم ولم أخطئ في الحادثة مع بيريز

يرى كارلوس ساينز أنه كان السائق الأسرع في سباق جائزة أذربيجان الكبرى.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

انسحب كارلوس ساينز من سباق جائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو بعد حادثته العنيفة مع سيرجيو بيريز في اللفة ما قبل الأخيرة.

لم يقدم ساينز – الذي انطلق من المركز الثالث – انطلاقة جيدة وتم تجاوزه من قبل بيريز ليتراجع إلى المركز الرابع.

وقد احتدمت المعركة بين الثنائي ووصلت إلى ذروتها في اللفة ما قبل الأخيرة، حيث حاول بيريز تجاوز شارل لوكلير إلى المركز الثاني ليستفيد ساينز من ذلك ويتجاوز المكسيكي إلى المركز الثالث.

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وقد أوضح ساينز بأنه لا يفهم سبب الاحتكاك الذي حصل مع بيريز.

حيث قال: "كانت حادثة كبيرة، وللأسف ارتطمت بالحائط الخرساني. اتبعت خط التسابق الخاص بي بعد المعركة مع تشيكو وشارل، لم أقم بأي شيء غير اعتيادي. لذلك لا أفهم لماذا احتككنا ببعضنا البعض".

في المقابل، يرى الإسباني أنه كان السائق الأسرع في سباق باكو، إذ من المؤسف أن يخرج منه خالي الوفاض.

حيث قال: "كنت الأسرع اليوم، وأعتقد بأنني كنت لأنافس على المركز الثاني. لذلك من المحبط أن أخرج من دون نقاط".

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