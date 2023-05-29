ساينز: كان على فيراري التحلي "بالمزيد من الصبر" في استراتيجية سباق موناكو

نجا ساينز من الاحتكاك مع سيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون في بداية السباق بتضرر بسيط في الجانح الأمامي، ليبقي على هدفه بالوصول إلى منصة التتويج قابلاً للتحقيق.

وبعد وقفة الصيانة التي خسر فيها أوكون بعض الوقت للانتقال إلى إطارات ميديوم، قررت فيراري إدخال ساينز من أجل تغطية لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الذي كان ثامناً بعد أول وقفة صيانة.

لكن هذه الاستراتيجية أضرت بـ ساينز، حيث فشل في تجاوز أوكون، قبل أن يتراجع أكثر مع هطول الأمطار وفوضى الانزلاقات قبل الانتقال لإطارات انترميديت.

حيث سُمع الإسباني غاضباً على اللاسلكي: "ما الذي حصل بحق الجحيم! **** هذا بالضبط ما كنت أتكلم عنه".

قبل أن يردّ حين أخبره الفريق سبب إدخاله مبكراً للوقفة: "لا أهتم بـ هاميلتون".

وتعليقاً على ما حصل، بعد السباق، أوضح ساينز بأن وتيرة السيارة كانت تتطلب المزيد من الصبر فيما يتعلق بالاستراتيجية خاصة وأنه كان يستعمل الإطارات الأكثر قساوة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان سباقاً مثمراً في البداية خلف أوكون تماماً".

وأكمل: "حافظت على إطاراتي بشكل جيد، إطارات هارد، وبدا أن وقفة صيانته كانت بطيئة وكنت أطير في لفتي، ومن ثم قررنا اعتماد استراتيجية ’أوفر كت’".

وتابع: "ربما ونظراً للوتيرة التي كنت أقدمها، ربما كان علينا التحلي بالمزيد من الصبر، لكن هذا ما حصل".

ولاحقاً بعد اشتداد الأمطار، اضطر ساينز لدخول المنصة للمرة الثانية، وانتظار زميله شارل لوكلير أمامه لإنهاء وقفة صيانته، ما أدى لتراجعه في النهاية للمركز الثامن.

حيث وصف وقفة الصيانة تلك "باليانصيب" نظراً لطبيعة السباق آنذاك، مشيراً إلى أنه كان يجب عليه كبتُ إحباطه.

فقال: "أعتقد أن موناكو أشبه باليانصيب، اليوم كان اليانصيب للجميع، ربما كان حظي الأسوأ بينهم".

وتابع: "يمكن الجدل حيال صحة وقفة الصيانة الأولى. لكنني كنت أقوم بعمل جيد لناحية إدارة الإطارات وفجأة طُلب مني التوقف، وذلك أحبطي بشكل كبير للغاية".

وأردف: "لكن لم يكن يجب عليّ إظهار ذلك على اللاسلكي، لكن بسبب الإحباط ومن ثم وقفة الصيانة الثانية، وكما قلتُ من قبل، الوضع أشبه بيانصيب".

من جهته، أوضح لوكلير الذي انطلق سادساً (بسبب عقوبة التراجع 3 مراكز بعد إعاقة لاندو نوريس خلال التصفيات)، وأنهى بنفس المركز، أنه من السهل انتقاد الاستراتيجيات، لكن ذلك لن يغير شيئاً.

فقال: "أعتقد أنه كان سباقاً صعباً علينا نحن الاثنين".

وأكمل: "من ثم، يمكنك بعد السباق الكلام عن إمكانية تغيير أمور في السباق، خاصة على حلبة كهذه، من السهل جداً انتقاد الاستراتيجية بعد السباق، لأنك لو توقفت مبكراً ومن ثم دخلت سيارة الأمان، حينها تخرج تساؤلات أخرى: ’لماذا توقفنا مبكراً؟’".

وأردف: "كنا نعلم أن السباق صعب. انتظرنا اليوم سيارة الأمان وبشكل مفاجئ لم يرتكب أحد خطأ يتطلب ذلك".

واختتم: "بنظرة سريعة، نعم، يمكن القول أنه كان بوسعنا تغيير بعض الأمور، لكننا لم نكن نعلم خلف المقود كيف سيسير السباق، لذا أعتقد أننا اتخذنا القرارات الصحيحة اليوم".