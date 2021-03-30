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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

ساينز كان حذرًا أكثر من اللازم خلال لفاته الأولى مع فيراري في سباق البحرين

اعترف كارلوس ساينز الإبن أنّه اتّبع مقاربة حذرة جدًا خلال اللفّات الافتتاحيّة من سباق جائزة البحرين الكبرى كسائقٍ لفيراري في الفورمولا واحد.

ساينز كان حذرًا أكثر من اللازم خلال لفاته الأولى مع فيراري في سباق البحرين

كان الإسباني حريصًا على عدم المجازفة فور انطلاق السباق، كونه لم يرد أن تنتهي بداية مسيرته مع فيراري بحادث مبكّر.

لكن من خلال عدم الضغط والمجازفة فقد تراجع كثيرًا في الترتيب وأمضى أغلب السباق في محاولة التعافي قبل أن يحلّ ثامنًا على بُعد مركزَين عن زميله شارل لوكلير.

وفي حين أنّه كان يأمل تحقيق نتيجة أفضل، قال ساينز أنّه شعر بأنّ الأداء كان قويًا على مدار السباق، خاصة بعد أن أضرّ به حذره المبكّر.

وقال الإسباني: "كانت عطلة نهاية أسبوع جيّدة بالنسبة لي في المجمل. ربّما لم تكن النتيجة في حدّ ذاتها مميّزة، لكنّني أعتقد بأنّ عطلة نهاية الأسبوع كانت أقوى من النتائج في ظروف السباق والتصفيات".

وأكمل: "كنت متأخّرًا بعد اللفّات القليلة الأولى، ربّما اتّبعت مقاربة حذرة بعض الشيء في لفّاتي الأولى مع فيراري. أردت التأكّد من أنّني سأكمل هذا السباق".

وأردف: "حالما تمكّنت من تجاوز السيارتَين الأبطأ، أستون مارتن وألبين، وتمكّنت من الحصول على هواء نقي فقد كنت سعيدًا بالسيارة في الحقيقة وكان بوسعي استخراج الوتيرة منها".

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وحلّ ساينز مباشرة خلف بديله في مكلارين دانيال ريكاردو، حيث شعر بأنّ تلك علامة جيّدة بالنظر إلى مدى سرعة فريقه القديم العام الماضي.

وقال الإسباني: "ذلك مشجّعٌ لأنّني أذكر أنّني تجاوزت شارل بسهولة العام الماضي، لذا أذكر حجم الفارق بين مكلارين وفيراري".

وأضاف: "كنت قريبًا من تجاوز مكلارين في النهاية، وكانت وتيرتي أفضل من دانيال بالاقتراب من نهاية السباق. كنّا نقترب منه بمعدّل نصف ثانية في اللفّة".

وأكمل: "لذا هناك علامات إيجابيّة، وذلك مشجّع، وهناك خطوة كبيرة بالمقارنة مع العام الماضي. أمّا الآن فإنّ الأمر يتمحور حول تعديل بعض التفاصيل ومواصلة العمل بجدّ في مارانيللو لمواصلة التحسّن".

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