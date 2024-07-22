ساينز: كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتقدم مكلارين على فيراري في الترتيب
حققت مكلارين تقدمًا كبيرًا في بطولة العالم للفورمولا 1 جعلها تحرز ثنائية عن استحقاق في المجر ملحقة الهزيمة بغريماتها ريد بُل، مرسيدس وفيراري.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
قال كارلوس ساينز أنه لم يتفاجأ من تقدمّ مكلارين على فريقه فيراري في ترتيب الصانعين بعد جائزة المجر الكبرى.
بعد انطلاقته السيئة على حلبة هنغارورينغ، خسر كارلوس ساينز العديد من المراكز في اللفة الأولى، قبل عودته ليكمل السباق في المركز السادس.
وضمن معرض حديثه عقب السباق صرّح الإسباني قائلًا: "الانطلاقة كادت أن تكلفني السباق بأكمله. إنها أول انطلاقة سيئة لي في الموسم، ولذلك لا يمكنني أن أكون أقسى من اللازم على نفسي أو على الفريق".
وفيما يتعلق بتجاوز مكلارين لفيراري في ترتيب الصانعين، قال ساينز: "أعتقد بأنها كانت مسألة وقت وحسب قبل أن تتجاوزنا مكلارين، وذلك بالنظر إلى مستوى تأدياتهم ومستوى تأدياتنا".
وتابع: "لقد كان سباقًا سهلًا للغاية بالنسبة لهم. أحرزنا المركزين الرابع والسادس، وهو الموقع الذي تواجدنا فيه بشكل أو بآخر خلال السباقات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة".
وأكمل: "لكن حان الوقت الآن كي نركز على أنفسنا، حيث أننا سنحتاج بعض الوقت قبل أن نجلب حزمة التحديثات التي من شأنها المنافسة في مواجهة مكلارين".
واختتم: "لا أعتقد أننا سنتمكن من ذلك بحلول السباق الأول بعد العطلة الصيفية، لكنني آمُل أن نتمكن من إيجاد بعض الأداء قريبًا بعد ذلك وأن نغلق الفارق ونعود إلى المنافسة".
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