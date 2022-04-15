ساينز: كابوس أستراليا يُثبت ضرورة "المثالية" في كل شيء

عانى الإسباني من جولة سيئة للغاية في ملبورن، حيث تسببت مشكلة في تشغيل سيارته خلال لفة التصفيات السريعة الأخيرة بعدم قدرته على تحمية الإطارات بما يكفي، ليتأهل تاسعاً.

من ثم تم تبديل مقوده قبل بداية السباق، بينما دخل محركه في وضع "منع الإيقاف" ليتراجع في الترتيب، قبل أن تنزلق سيارته لاحقاً في اللفة الثانية وينسحب.

وبالرغم من أسبوعه الكارثي، كانت الجولة مثالية بالنسبة لزميله شارل لوكلير، الذي تصدر كل شيء في الجولة بدءاً من التصفيات وانتهاء بالسباق مع تسجيل اللفة الأسرع، ليعزز من صدارته للترتيب العام في بطولة السائقين.

ولم يُخفِ ساينز إحباطه مما جرى، حيث شدد على ضرورة إتمام العمل على أفضل نحوٍ ممكن.

فقال: "شارل يقود بشكل جيد جداً. كما يقول أنه فهم السيارة جيداً، وهو يحقق إنجازات رائعة معها".

وأكمل: "بالطبع إنها سيارة رائعة. إنه يقدم سباقات قوية جداً، بأداء متميز. كنت متحمساً للغاية حيال التصفيات والسباق كي أرى كمية التقدم الذي أحرزته".

وتابع: "لكن للأسف، لم أنجح. سيكون هناك سباق لا تسير فيه الأمور لصالحك، وسباقٌ تقترف فيه خطأ ما".

وأردف: "لذا الأمر المهم هو التعلم مما جرى. العودة بقوة لمحاولة تقديم كل شيء بشكل مثالي، والبحث في جميع التفاصيل".

ويرى ساينز أن جولة أستراليا من بين الأسوأ له في مسيرته.

فقال: "لا أذكر سباقاتي المئة الأخرى بالضبط، من الصعب تحديد أكثرها سوءاً، لكن جولة أستراليا بالتأكيد من بين الأسوأ".

وأكمل: "لأنه بدا أنني سأقدم بشكل أفضل، وشعرتُ بالراحة خلف المقود وسجلت بعض اللفات الجيدة للغاية. لكن فجأة انقلب كل شيء رأساً على عقب".

واختتم: "علينا أن نفهم كفريق ضرورة المثالية في كل شيء، الإيقاع القوي في جميع النواحي. مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما زال أمامنا 20 سباقاً حتى نهاية الموسم، وكل شيء قد يحصل".

يشار إلى أن فيراري صرحت بأنها ستبحث إن كان تبديل مقود ساينز قد ساهم في انطلاقته الضعيفة ومشاكله بداية السباق.