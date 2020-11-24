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ساينز: قلة قليلة من السائقين قادرة على هزيمة هاميلتون على متن سيارة مرسيدس

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ساينز: قلة قليلة من السائقين قادرة على هزيمة هاميلتون على متن سيارة مرسيدس
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يرى كارلوس ساينز سائق مكلارين أن قلة قليلة فقط من السائقين الحاليين قادرة على هزيمة لويس هاميلتون خلف مقود سيارة مرسيدس، لكنهم سيكونون قادرين على الفوز بالسباقات على متن السيارة في حال غياب بطل العالم سبع مرات.

حسم هاميلتون لقبه السابع في الفئة الملكة بعد الفوز بسباق جائزة تركيا الكبرى ليعادل بذلك الرقم القياسي بعدد الألقاب والذي كان حكراً على البارون الأحمر مايكل شوماخر.

وأحرز هاميلتون ستة من ألقابه مع فريق مرسيدس خلال حقبة المحركات الهجينة الحالية حيث بسطت السهام الفضية هيمنتها شبه الكاملة على المنافسات. 

وذلك ما أشعر  الجدل حيال الدور الذي يلعبه كل من السائق والسيارة في نجاحات هاميلتون الكبيرة.

وكان بادي لوي، الذي شغل دور المدير التقني لدى مكلارين ومرسيدس في السابق، قد أشار في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أنّ نجاحات هاميلتون تحطّم فرضية أفضلية السيارة على السائق، مثنياً على الثبات والتحمل اللذين أظهرهما البريطاني طوال مسيرته.

بالمقابل، يرى ساينز أن 90 بالمئة من السائقين الحاليين لن يتمكنوا من هزيمة هاميلتون في مرسيدس، لكن أي سائق حالي سيكون قادراً على تحقيق الفوز على متن السيارة الفضية في حال خرج البريطاني من المعادلة.

فقال: "كزملاء، على متن هذه السيارة، قلة قليلة فقط من السائقين قادرة على هزيمة هاميلتون ضمن موسم من 20 سباقاً. لكن لو خرج هاميلتون من الصورة، فإن أي سائق حالي سيكون قادراً على تحقيق الانتصارات مع مرسيدس".

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وتابع: "ذلك يشرح الكثير مما يجري في الفورمولا واحد حالياً، إذ أن هاميلتون حتى وإن كان يقود أفضل سيارة، فهو أحد أفضل السائقين الذين مروا على البطولة منذ زمن بعيد".

وأشار ساينز إلى قدرة هاميلتون على تقديم أداءٍ مرتفع بالمقارنة مع زملائه، مؤكداً أن هذا ما يميّزه.

فقال: "لو راقبنا جيداً أداء هاميلتون تحت  الضغط. كيف يتمكن دائماً خلال القسم الثالث للتصفيات من تقديم أفضل أداء ليحرز قطب الانطلاق الأول. حتى ولو بفارق صغير جداً عن (فالتيري) بوتاس".

وتابع: "في النمسا وتحت الأمطار أحرز قطب الانطلاق الأول بفارق ثانية ونصف عن زميله، لديه موهبة لا نراها مع غيره".

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وأضاف ساينز - الذي سينتقل إلى صفوف فيراري الموسم المقبل - أنه يودّ لو يكون زميل هاميلتون كي يتمكن حقاً من فهم كيفية عمل وأداء بطل العالم.

فقال: "من دون قيادة نفس السيارة، من المستحيل للسائق أن يقيس مدى قوة سائق آخر. ويبدو هاميلتون بالنسبة لي أحد أفضل السائقين في التاريخ، أعلم هذا من دون أكون زميله".

واختتم: "يساورني الكثير من الفضول لأعرف شعور أن تكون زميلاً لإيرتون سينا أو لمايكل شوماخر، كي أتعلم منهم وأعلم ما الذي يجعلهم مميزين لهذه الدرجة".

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السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين كارلوس ساينز , لويس هاميلتون
الكاتب خلدون يونس

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