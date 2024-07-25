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ساينز: قدوم بينوتو إلى آودي لا يُؤثّر على مستقبلي في الفورمولا 1

ردّ كارلوس ساينز الإبن على فكرة الاجتماع مجدّدًا ببينوتو مدير فريق فيراري السابق في آودي في المستقبل.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

ماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: إريك جونيوس

قال كارلوس ساينز الإبن أنّ ماتيا بينوتو مديره السابق في فيراري الذي سيتسلّم مهام قيادة برنامج آودي في الفورمولا 1 لا يُؤثّر على خياراته المستقبليّة.

ويُعرف ساينز بأنّه تلقى عرضًا من آودي منذ عدّة أشهر في ظلّ تحضيرها لدخول معترك البطولة كفريقٍ مصنعي على إثر استحواذها على ساوبر.

وأبقى ساينز على خياراته مفتوحة، حيث درس عرضًا من ويليامز وآخر في اللحظات الأخيرة من ألبين.

وفي حين أنّ ساينز لا يزال يدرس قراره الأخير، فإنّ وضع الفرق التي يتحدّث إليها في تقلّب مستمر.

وتقترب ألبين من التخلي عن برنامج محرّكاتها لصالح التزوّد بمحرّكات مرسيدس، وهو ما قد يجعل الحظيرة الفرنسيّة خيارًا أكثر جاذبيّة للإسباني.

وأعلنت آودي يوم الثلاثاء عن مغادرة أوليفر هوفمان وأندرياس سيدل رئيس الفريق ومديره التنفيذي على التوالي، وتعيين بينوتو المدير السابق لفريق فيراري على رأس مشروعها للفورمولا 1 بدءًا من 1 أغسطس.

وكان بينوتو قد جلب ساينز من مكلارين إلى فيراري في 2021، حيث عملا معًا في مارانيللو إلى أن غادر بينوتو في نهاية موسم 2022.

لكن في حين أنّ ساينز أشاد بقدوم بينوتو إلى الفريق، فإنّه قال أنّ ذلك لن يُؤثّر على قراره.

وقال: "أعتقد بأنّ قدوم ماتيا أمرٌ إيجابي لأيّ فريق، أوّلًا لأنّه يملك الخبرة لما يتطلّبه الأمر لبناء فريق قمّة هذه الأيّام، مثل فيراري".

وأردف: "يملك الخبرة من فيراري والتي بوسعه جلبها إلى آودي وأنا متأكّدٌ من أنّه مكسبٌ رائعٌ لهم ولهذا السبب تعاقدوا معه. قدوم ماتيا يُمثّل أخبارًا جيّدة لهم، لكن لن يكون لذلك تأثيرٌ كبيرٌ على مستقبلي".

وعندما سُئل من قبل قناة "دازن" الإسباني إن كان على تواصل مع بينوتو منذ تعيينه، أجاب ساينز: "الكثير من الأشخاص يتّصلون بي الآن، ليس ماتيا فقط، لكن أجل، تحدّثنا بالطبع".

وأضاف: "هنّأته لأنّني أعتقد بأنّه الموقع المثالي له في الوقت الحاضر".

وأشار ساينز مجدّدًا إلى أنّه لن يتمّ الضغط عليه لاتّخاذ قرارٍ في وقتٍ قريب في ظلّ مواصلته تقييم خياراته.

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