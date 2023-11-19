ساينز "في مزاج سيء" بسبب العقوبة على شبكة انطلاق سباق لاس فيغاس

سجل الإسباني ثاني أسرع الأزمنة بفارق 0.044 ثانية فقط خلف لوكلير، لكنه سينطلق من المركز 12 بسبب استعمال وحدة طاقة جديدة خارج الحد المسموح في الموسم الواحد، وذلك بعد الحادثة التي تعرض لها في التجارب الحرة الأولى التي ارتطم خلالها بغطاء تصريف على الحلبة.

فقال: "عمل رائع من قبل الفريق فقد سيطرنا على التصفيات بعد يوم جمعة صعب".

وأكمل: "التواجد في صف الانطلاق الأول أمر مذهل".

وتابع: "كنت أفضّل لو سجلت الزمن الأسرع بسبب العقوبة لكنني قدمت أقصى ما يمكن اليوم".

وأردف: "لكن أكذب فأنا محبط مما حصل في الأمس وما زلت في مزاج سيء لكن هذا هو واقع الحال".

وكانت التجارب الحرة الثانية قد تأجلت بعد سعي "فيا" لفحص كامل أغطية التصريف على الحلبة. لكن التجارب الحرة الثالثة أقيمت في موعدها.

ويرى ساينز بأن سباقه سيعتمد على سير الانطلاقة، فقال: "سباقي سيعتمد على كيفية سير الانطلاقة. مقدار تحبب الإطارات وسهولة التجاوز".

وأكمل: "أعتقد أن الوتيرة كانت جيدة حتى الآن".

وأردف: "أتمنى لو كان بوسعي المنافسة على الفوز في السباق مع شارل وماكس، لكن للأسف سأضطر لشق طريقي من الخلف".

واختتم: "آمل أن أصل إلى المقدمة في مرحلة ما. لكن تلك ستكون مهمة شاقة".