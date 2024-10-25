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تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

ساينز في صدارة التجارب الحرّة الثانية وحادث قويٌ لراسل في المكسيك

ضمن كارلوس ساينز الإبن صدارة التجارب الحرّة الثانية من جائزة المكسيك الكبرى المخصّصة لتجارب الإطارات للعام المقبل، في الوقت الذي تعرّض فيه جورج راسل لحادثٍ قويٍ.

تم التحديث:
كارلوس ساينز، فيراري وجورج راسل،مرسيدس

كارلوس ساينز، فيراري وجورج راسل،مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

خُصّصت هذه الحصّة لإجراء اختبارات الإطارات للعام المقبل، حيث تمّت إطالتها بنصف ساعة مع منح السائقين مجموعتي إطارات واحدة قياسيّة من إطارات هذا العام وأخرى من العام المقبل من دون تحديدها.

كما فرضت بيريللي برنامج طلعات محدّد بكميّات وقود معيّنة، مع منع الفرق والسائقين من إجراء تعديلات على الإعدادات.

في المقابل يحصل السائقون غير المشاركين في الحصّة الأولى على نصف ساعة لإكمال طلعاتهم الطبيعيّة.

وبعد أن غاب فيرستابن في الدقائق الأخيرة من الحصّة الأولى بسبب فقدانه للطاقة، قال فريق ريد بُل أنّه قام بتصليح وحدة الطاقة وأنّه لا توجد مشاكل كبرى، لكنّ الهولندي قال في لفّاته الأولى: "لا أزال أسمع صوتًا غريبًا من المحرّك"، لكنّ مهندسه طمأنه وطلب منه المواصلة في مرحلة أولى، قبل أن يطلب منه العودة إلى خطّ الحظائر.

في الأثناء تأثّر برنامج شارل لوكلير، وذلك بعد تضرّر سيارته فيراري في الحادث الذي جمع أليكسندر ألبون ببديله أوليفر بيرمان في الحصّة الأولى.

ومجدّدًا عرف اليوم انقطاعًا آخر عند رفع العلم الأحمر بسبب تعرّض جورج راسل لحادث قويٍ في المنعطف التاسع، وذلك بعد عبوره على الحفف الجانبيّة بقوّة وفقد السيطرة على سيارته.

وطال التوقّف بالنظر إلى أنّ عمليّة تصليح الحاجز تطلّبت الكثير من الوقت، وبالرغم من أنّ فريق ريد بُل شعر بأنّه حلّ المشكلة في تلك الفترة، لم يُكمل فيرستابن سوى لفّات قليلة قبل أن يطلب منه فريقه تخفيف سرعته والعودة إلى خطّ الحظائر لأنّ المشكلة استمرّت، حيث تمّ تفكيك السيارة وغاب الهولندي عن بقيّة مجريات الحصّة.

وذهبت الصدارة في النهاية لساينز الإبن الذي سجّل 1:17.699 دقيقة، حيث تفوّق بـ 0.178 ثانية على أوسكار بياستري سائق مكلارين.

ومجدّدًا تمكّن يوكي تسونودا من وضع سيارة آربي في المركز الثالث متفوّقًا على شارل لوكلير سائق فيراري، حيث جاءت جميع أزمنتهم على الإطارات الاختباريّة.

واستغلّ لاندو نوريس إطارات "ميديوم" الطبيعيّة في الدقائق الأخيرة ليقفز إلى المركز الخامس على سيارة مكلارين، حيث تقدّم على كيفن ماغنوسن عبر أداء جديد واعد لهاس.

وبالرغم من استخدامه لمجموعة "ميديوم" جديدة في الدقائق الأخيرة، فإنّ هاميلتون لم يتمكّن من تحسين زمنه واكتفى بالمركز السابع أمام فالتيري بوتاس الذي كان حاضرًا ضمن العشرة الأوائل للحصّة الثانية، بينما أكمل سيرجيو بيريز وليام لاوسون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصة

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 34

1:17.699

   199.415
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 30

+0.178

1:17.877

 0.178 198.959
3 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 30

+0.179

1:17.878

 0.001 198.957
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 31

+0.188

1:17.887

 0.009 198.934
5 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 36

+0.249

1:17.948

 0.061 198.778
6 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 34

+0.540

1:18.239

 0.291 198.039
7 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 36

+0.580

1:18.279

 0.040 197.938
8 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 32

+0.652

1:18.351

 0.072 197.756
9 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 32

+0.693

1:18.392

 0.041 197.652
10 New Zealand ل. لاوسون آربي 30 RB Red Bull 29

+0.861

1:18.560

 0.168 197.230
11 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 35

+0.880

1:18.579

 0.019 197.182
12 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 34

+0.922

1:18.621

 0.042 197.077
13 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 30

+0.957

1:18.656

 0.035 196.989
14 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 34

+1.191

1:18.890

 0.234 196.405
15 Argentina ف. كولابينتو ويليامز 43 Williams Mercedes 30

+1.209

1:18.908

 0.018 196.360
16 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 30

+1.243

1:18.942

 0.034 196.275
17 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 37

+1.281

1:18.980

 0.038 196.181
18 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 4

+1.342

1:19.041

 0.061 196.029
19 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 4

 

    
20 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 0

 

    
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