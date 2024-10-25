ساينز في صدارة التجارب الحرّة الثانية وحادث قويٌ لراسل في المكسيك

خُصّصت هذه الحصّة لإجراء اختبارات الإطارات للعام المقبل، حيث تمّت إطالتها بنصف ساعة مع منح السائقين مجموعتي إطارات واحدة قياسيّة من إطارات هذا العام وأخرى من العام المقبل من دون تحديدها.

كما فرضت بيريللي برنامج طلعات محدّد بكميّات وقود معيّنة، مع منع الفرق والسائقين من إجراء تعديلات على الإعدادات.

في المقابل يحصل السائقون غير المشاركين في الحصّة الأولى على نصف ساعة لإكمال طلعاتهم الطبيعيّة.

وبعد أن غاب فيرستابن في الدقائق الأخيرة من الحصّة الأولى بسبب فقدانه للطاقة، قال فريق ريد بُل أنّه قام بتصليح وحدة الطاقة وأنّه لا توجد مشاكل كبرى، لكنّ الهولندي قال في لفّاته الأولى: "لا أزال أسمع صوتًا غريبًا من المحرّك"، لكنّ مهندسه طمأنه وطلب منه المواصلة في مرحلة أولى، قبل أن يطلب منه العودة إلى خطّ الحظائر.

في الأثناء تأثّر برنامج شارل لوكلير، وذلك بعد تضرّر سيارته فيراري في الحادث الذي جمع أليكسندر ألبون ببديله أوليفر بيرمان في الحصّة الأولى.

ومجدّدًا عرف اليوم انقطاعًا آخر عند رفع العلم الأحمر بسبب تعرّض جورج راسل لحادث قويٍ في المنعطف التاسع، وذلك بعد عبوره على الحفف الجانبيّة بقوّة وفقد السيطرة على سيارته.

وطال التوقّف بالنظر إلى أنّ عمليّة تصليح الحاجز تطلّبت الكثير من الوقت، وبالرغم من أنّ فريق ريد بُل شعر بأنّه حلّ المشكلة في تلك الفترة، لم يُكمل فيرستابن سوى لفّات قليلة قبل أن يطلب منه فريقه تخفيف سرعته والعودة إلى خطّ الحظائر لأنّ المشكلة استمرّت، حيث تمّ تفكيك السيارة وغاب الهولندي عن بقيّة مجريات الحصّة.

وذهبت الصدارة في النهاية لساينز الإبن الذي سجّل 1:17.699 دقيقة، حيث تفوّق بـ 0.178 ثانية على أوسكار بياستري سائق مكلارين.

ومجدّدًا تمكّن يوكي تسونودا من وضع سيارة آربي في المركز الثالث متفوّقًا على شارل لوكلير سائق فيراري، حيث جاءت جميع أزمنتهم على الإطارات الاختباريّة.

واستغلّ لاندو نوريس إطارات "ميديوم" الطبيعيّة في الدقائق الأخيرة ليقفز إلى المركز الخامس على سيارة مكلارين، حيث تقدّم على كيفن ماغنوسن عبر أداء جديد واعد لهاس.

وبالرغم من استخدامه لمجموعة "ميديوم" جديدة في الدقائق الأخيرة، فإنّ هاميلتون لم يتمكّن من تحسين زمنه واكتفى بالمركز السابع أمام فالتيري بوتاس الذي كان حاضرًا ضمن العشرة الأوائل للحصّة الثانية، بينما أكمل سيرجيو بيريز وليام لاوسون ترتيب العشرة الأوائل.

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