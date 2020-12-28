ساينز: فيراري ليست فريقًا "يلتهم" سائقيه

ينتقل ساينز من صفوف مكلارين إلى فيراري لتعويض سيباستيان فيتيل الذي انتهى عقده ولم يتمّ تجديده لما بعد 2020.

وكان فيتيل قد تمتّع ببداية قويّة مع فيراري، لكن مع مرور الفريق بالكثير من التغييرات وتراجع تنافسيّته، بدأ بطل العالم أربع مرّات بالمعاناة.

وعقّد قدوم شارل لوكلير في 2019 الأمور أكثر بالنسبة لفيتيل، حيث كان أصيل موناكو سريعًا وسرعان ما تفوّق على فيتيل وحصل على دعم الفريق.

واستعانت فيراري بساينز لتعويض فيتيل بدءًا من 2021 بعد موسمَين قويين للإسباني في مكلارين، حقّق خلالهما منصّتَي تتويج.

ولا يعتقد ساينز أنّ مغادرة فيتيل للحظيرة الإيطاليّة تُمثّل إشارة تحذيريّة.

وقال: "فيراري ليست فريقًا يلتهم سائقيه. لو نظرتم إلى مسيرة فيتيل، فأيّ سائقٍ لا يودّ تمضية 5 أعوام مع فيراري مثلما فعل هو؟".

وأضاف: "أكثر فترة تواجدت فيها في فريق هي عامان، لذا لو كانت فيراري فريقًا يلتهم سائقين، فماذا عن رينو، وتورو روسو والآخرين؟".

وأكمل: "أمضى ألونسو خمسة أعوامٍ في فيراري. لا يبدو ذلك فريقًا يلتهم سائقيه، بل تلك دورات".

وأردف: "بالطبع أريد الحصول على دورة في فيراري، وإنشاء بيئة مثل تلك التي حظيت بها في مكلارين. أملك خبرة إنشاء فريق وآمل أن أحظى بفريقٍ مشابهٍ أو أفضل ممّا كان لديّ في مكلارين. سأبذل كلّ ما في وسعي من أجل ذلك".

وأشاد ساينز بفريق مكلارين لجعله سائقًا أفضل وأكثر ثباتًا بشكلٍ عام، وهو ما انعكس عبر تحقيق الإسباني للمركز السادس في آخر موسمَين.

وقال حيال ذلك: "سمح لي فريقٌ مثل مكلارين باستخراج أفضل نسخة منّي كسائق".

وأكمل: "أنا نسخة مُحسّنة ممّا كنت عليه في تورو روسو ورينو. تحسّنت في السباقات والانطلاقات والتصفيات، لكنّني لا أعلم أيّ جانبٍ أصبحت فيه أفضل. كان تقدّمًا متواصلًا وأكبر ممّا اعتقدته".

وأردف: "شعرت بالمزيد من الراحة في مكلارين بالمقارنة مع الفرق الأخرى، واستقرار عقد العامين سمح لي بالتحسّن كسائقٍ والتأقلم مع السيارة واستخراج المزيد من الأداء. أنا سعيدٌ جدًا وممتنٌ لهذين العامين".