فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: فيراري ليست فريقًا "يلتهم" سائقيه

المشاركات
التعليقات
ساينز: فيراري ليست فريقًا "يلتهم" سائقيه
من قبل:

أشاد كارلوس ساينز الإبن بالبيئة العائليّة في صفوف فريق مكلارين وكيف ساعده ذلك على البزوغ كسائقٍ في الفورمولا واحد، لكنّه غير قلقٍ من أنّ فريقه الجديد فيراري يتأخّر في ذلك الجانب.

ينتقل ساينز من صفوف مكلارين إلى فيراري لتعويض سيباستيان فيتيل الذي انتهى عقده ولم يتمّ تجديده لما بعد 2020.

وكان فيتيل قد تمتّع ببداية قويّة مع فيراري، لكن مع مرور الفريق بالكثير من التغييرات وتراجع تنافسيّته، بدأ بطل العالم أربع مرّات بالمعاناة.

وعقّد قدوم شارل لوكلير في 2019 الأمور أكثر بالنسبة لفيتيل، حيث كان أصيل موناكو سريعًا وسرعان ما تفوّق على فيتيل وحصل على دعم الفريق.

واستعانت فيراري بساينز لتعويض فيتيل بدءًا من 2021 بعد موسمَين قويين للإسباني في مكلارين، حقّق خلالهما منصّتَي تتويج.

ولا يعتقد ساينز أنّ مغادرة فيتيل للحظيرة الإيطاليّة تُمثّل إشارة تحذيريّة.

وقال: "فيراري ليست فريقًا يلتهم سائقيه. لو نظرتم إلى مسيرة فيتيل، فأيّ سائقٍ لا يودّ تمضية 5 أعوام مع فيراري مثلما فعل هو؟".

وأضاف: "أكثر فترة تواجدت فيها في فريق هي عامان، لذا لو كانت فيراري فريقًا يلتهم سائقين، فماذا عن رينو، وتورو روسو والآخرين؟".

وأكمل: "أمضى ألونسو خمسة أعوامٍ في فيراري. لا يبدو ذلك فريقًا يلتهم سائقيه، بل تلك دورات".

وأردف: "بالطبع أريد الحصول على دورة في فيراري، وإنشاء بيئة مثل تلك التي حظيت بها في مكلارين. أملك خبرة إنشاء فريق وآمل أن أحظى بفريقٍ مشابهٍ أو أفضل ممّا كان لديّ في مكلارين. سأبذل كلّ ما في وسعي من أجل ذلك".

وأشاد ساينز بفريق مكلارين لجعله سائقًا أفضل وأكثر ثباتًا بشكلٍ عام، وهو ما انعكس عبر تحقيق الإسباني للمركز السادس في آخر موسمَين.

وقال حيال ذلك: "سمح لي فريقٌ مثل مكلارين باستخراج أفضل نسخة منّي كسائق".

وأكمل: "أنا نسخة مُحسّنة ممّا كنت عليه في تورو روسو ورينو. تحسّنت في السباقات والانطلاقات والتصفيات، لكنّني لا أعلم أيّ جانبٍ أصبحت فيه أفضل. كان تقدّمًا متواصلًا وأكبر ممّا اعتقدته".

وأردف: "شعرت بالمزيد من الراحة في مكلارين بالمقارنة مع الفرق الأخرى، واستقرار عقد العامين سمح لي بالتحسّن كسائقٍ والتأقلم مع السيارة واستخراج المزيد من الأداء. أنا سعيدٌ جدًا وممتنٌ لهذين العامين".

ريد بُل قد تعمد إلى بناء محركها الخاص في الفورمولا واحد

المقال السابق

ريد بُل قد تعمد إلى بناء محركها الخاص في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن "غير نادم" على رفض عرض مرسيدس في 2014
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن "غير نادم" على رفض عرض مرسيدس في 2014

ريد بُل قد تعمد إلى بناء محركها الخاص في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل قد تعمد إلى بناء محركها الخاص في الفورمولا واحد

دليلك الشامل إلى مراحل رالي داكار 2020
رالي داكار رالي داكار / مقالة خاصة

دليلك الشامل إلى مراحل رالي داكار 2020

أحدث الأخبار

ساينز: فيراري ليست فريقًا "يلتهم" سائقيه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: فيراري ليست فريقًا "يلتهم" سائقيه

ريد بُل قد تعمد إلى بناء محركها الخاص في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل قد تعمد إلى بناء محركها الخاص في الفورمولا واحد

مرسيدس: الفورمولا واحد لن تضاهي أزمنة 2020 في الموسم المُقبل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: الفورمولا واحد لن تضاهي أزمنة 2020 في الموسم المُقبل

هاميلتون: بوتاس ليس بحاجة للدفاع عن تأدياته في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: بوتاس ليس بحاجة للدفاع عن تأدياته في 2020

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ساينز: فيراري ليست فريقًا "يلتهم" سائقيه

25دقيقة
2
فورمولا 1

ريد بُل قد تعمد إلى بناء محركها الخاص في الفورمولا واحد

3
رالي داكار

روما يستعين بملّاحٍ جديد في رالي داكار بعد تحليلٍ إيجابي لملاحه الأصلي

38دقيقة
4
رالي داكار

دليلك الشامل إلى مراحل رالي داكار 2020

أحدث الأخبار

ساينز: فيراري ليست فريقًا "يلتهم" سائقيه
فورمولا 1

ساينز: فيراري ليست فريقًا "يلتهم" سائقيه

ريد بُل قد تعمد إلى بناء محركها الخاص في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ريد بُل قد تعمد إلى بناء محركها الخاص في الفورمولا واحد

مرسيدس: الفورمولا واحد لن تضاهي أزمنة 2020 في الموسم المُقبل
فورمولا 1

مرسيدس: الفورمولا واحد لن تضاهي أزمنة 2020 في الموسم المُقبل

هاميلتون: بوتاس ليس بحاجة للدفاع عن تأدياته في 2020
فورمولا 1

هاميلتون: بوتاس ليس بحاجة للدفاع عن تأدياته في 2020

فيرشتابن "غير نادم" على رفض عرض مرسيدس في 2014
فورمولا 1

فيرشتابن "غير نادم" على رفض عرض مرسيدس في 2014

أحدث ملفات الفيديو

عملي في 60 ثانية: توتو وولف | مدير فريق فورمولا واحد 01:00
فورمولا 1
23-12-2020

عملي في 60 ثانية: توتو وولف | مدير فريق فورمولا واحد

لماذا لم يصبح ستيرلينغ موس بطلاً في الفورمولا واحد؟ 02:01
فورمولا 1
23-12-2020

لماذا لم يصبح ستيرلينغ موس بطلاً في الفورمولا واحد؟

بيير غاسلي يتكلم عن فوزه المذهل في مونزا 2020 05:30
فورمولا 1
23-12-2020

بيير غاسلي يتكلم عن فوزه المذهل في مونزا 2020

جيم كلارك وكولين شابمان: شراكة مدى الحياة 01:48
فورمولا 1
23-12-2020

جيم كلارك وكولين شابمان: شراكة مدى الحياة

جيم كلارك: موسم النجاحات في 1965 01:12
فورمولا 1
23-12-2020

جيم كلارك: موسم النجاحات في 1965

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.