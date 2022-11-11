ساينز: فيراري "ليست بعيدة" عن ريد بُل على صعيد الوتيرة بالرغم من غياب الانتصارات

تصل ريد بُل إلى جائزة البرازيل الكبرى وهي تبحث عن الفوز العاشر على التوالي، بعد هيمنة واضحة تركت فيراري بعيدة تماماً عن الانتصارات منذ جائزة النمسا الكبرى شهر يوليو/تموز الماضي.

وكسر ماكس فيرستابن الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد حين أحرز 14 انتصاراً بحلول جولة المكسيك، كما حسم لقب بطولة السائقين بالفوز في سباق اليابان، أي قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وبالرغم من أنّ فيراري أحرزت خمسة أقطاب انطلاق أولى منذ النمسا أي أكثر بقطبي انطلاق أول من ريد بُل، لكن الحصان الجامح عانى لمجاراة ريد بُل خلال السباقات، وبشكل خاص لناحية تآكل الإطارات.

ويعي ساينز أن فيرستابن وريد بُل يمتلكان "الحزمة الأسرع" هذا الموسم، لكنه أكد على ضرورة تقديم فيراري لحزمة "مثالية" كي تنافس الموسم المقبل.

فقال: "ريد بُل هيمنت بالفعل هذا الموسم، لكنهم لا يمتلكون أفضلية واضحة على صعيد الوتيرة".

وأكمل: "لا أشعر بأننا متأخرون كثيراً على صعيد تطوير السيارة أو الأداء. لو فكّرنا بالمسألة، لوجدنا أنني حققت قطب الانطلاق الأول في أوستن، وكنا بالمركزين الأول والثاني في تصفيات أوستن، لذا لا بد أن سيارتنا ليست في الحقيقة متأخرة كثيراً خلف ريد بُل".

واسترسل: "ما نحتاج التركيز عليه هو محاولة فهم الإطارات للموسم المقبل، لنرى كيف يمكننا تقديم وتيرة سريعة في السباقات، لأنه من الواضح أن ريد بُل أسرع منا في السباقات".

واستكمل: "على صعيد الاستراتيجية، العمل خلال السباق، إدارة الإطارات، نحن بحاجة كذلك لرفع المستوى لخوض تحدي الموسم المقبل ونحن نعمل على ذلك بالفعل، ولسنا بعيدين كثيراً خلفهم".

واستطرد: "كل ما علينا هو الحصول على مزيد من الطاقة ومزيد من الارتكازية في السيارة، وسنكون ضمن مستواهم أو أسرع".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

وأحرز ساينز أول فوز له في الفورمولا واحد من بوابة جائزة بريطانيا الكبرى، لكنه عانى لمجاراة زميله شارل لوكلير منذ بداية الموسم، حيث يتأخر خلفه بفارق 63 نقطة مع بقاء سباقين حتى نهاية الموسم.

"أحتاج للتحسن في سباقات النصف الأول للموسم المقبل" قال الإسباني.

وأكمل: "هذا هو الهدف (التقدم على ريد بُل). علينا وضع أهداف طموحة لأنفسنا وللفريق".

واختتم: "يمكننا محاولة تحقيقها، وسنرى ما سيحمله لنا الموسم المقبل".