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ساينز: فيراري كانت سادس أسرع سيارة فقط في سباق هولندا

قال كارلوس ساينز سائق فيراري أنه امتلك سادس أسرع سيارة خلال سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد، حيث اعتبر تقدمه للمركز الخامس أحد أفضل تأدياته في موسم 2023 الجاري.

خلدون يونس
من قبل:
كارلوس ساينز، فيراري

اعترف ساينز أن سيارة فيراري خلال الظروف الجوية المتقلبة "لم تمتلك أية وتيرة تنافسية على الإطلاق"، حيث طبّق مع فريقه استراتيجية شبه مثالية لينهي خامساً، ونجح بصد هجمات لويس هاميلتون سائق مرسيدس ولاندو نوريس سائق مكلارين حتى العلم المرقط.

حيث قال: "يمكنني القول أنه وبعد النظر لأداء سيارة ألبين، أننا امتلكنا ربما سادس أسرع سيارة خلال الجولة".

وأكمل: "أعلم أنه في مرحلة ما بدا وكأننا نمتلك القدرة للمنافسة على المنصة، لكن الحقيقة أنه وعند استقرار السباق فإن وتيرتنا كانت ضائعة".

وأضاف: "لكننا قدمنا سباقاً جيداً، كنا ننافس طوال السباق مع سيارات ليست ضمن مستوى وتيرتنا، بل سيارات أسرع بكثير".

وأردف: "لذا، علينا أن نكون مسرورين بالمركز الخامس. من الواضح أننا لسنا مسرورين من الشعور على متن السيارة ومقدار معاناتنا في السباق اليوم".

وتابع: "لقد كانت هذه إحدى أفضل تأدياتي هذا الموسم بالتأكيد".

بالمقابل، أوضح ساينز أن فيراري طبقت استراتيجية جيدة وهي الناحية التي لطالما تعرضت لانتقادات سابقاً.

فقال: "بصراحة، لقد طبقنا استراتيجية جيدة، ما عدا أول وقفة صيانة حيث كان يتوجب الدخول في اللفة الأولى، فقد بقينا للفة إضافية. ما عدا ذلك كانت استراتيجية مثالية".

وأكمل: "الوتيرة على إطارات انترميديت في البداية كانت جيدة، ومع الظروف المتقلبة كنت سريعاً، لكن عند استقرار السباق، لم نعد إلى الوتيرة الاعتيادية".

وأردف: "لكن مع الكثير من الهجوم والكثير من الدفاع، استمتعت على المسار، لكن الحقيقة أن وتيرتنا كانت ضائعة حالما استقر السباق".

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من جهته، شرح فريدريك فاسور مدير الفريق أن فيراري قررت استعمال إعدادات منخفضة الارتكازية وهو قرار لم يُثمر ضمن الظروف الجوية المتقلبة.

فقال: "بالتأكيد كنا ضمن الحدّ المنخفض للارتكازية، كما أن الظروف الجوية لم تساعدنا".

وتابع: "من الواضح أن حزمتنا الحالية كانت لتقدم أداء أفضل ضمن ظروف اعتيادية".

وتابع: "هذه ليست النتيجة التي كنا نتوقعها".

يشار إلى أن ساينز أنهى خامساً لكن زميله شارل لوكلير انسحب من السباق بسبب تضرر أرضية السيارة بعد احتكاك مع أوسكار بياستري سائق مكلارين في اللفة الأولى كلفه خسارة الكثير من الارتكازية.

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