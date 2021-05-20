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فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى أخبار

ساينز: فيراري "قريبة جدًا" من أن تشكّل تهديدًا حقيقيًا في موناكو

يعتقد كارلوس ساينز أنّ فريقه فيراري "قريب جدًا" من أن يشكّل تهديدًا حقيقيًا على مرسيدس وريد بُل في موناكو، وذلك بعد الأداء المثير للإعجاب خلال التجارب الحرة اليوم الخميس.

ساينز: فيراري "قريبة جدًا" من أن تشكّل تهديدًا حقيقيًا في موناكو

حلّ ساينز ثانيًا في كل من حصّتي التجارب الحرة الأولى والثانية في موناكو، متأخّرًا خلف زميله بالفريق شارل لوكلير بعُشر من الثانية خلال حصة ما بعد الظهر.

وقد سجّل ذلك أول ثنائية لفيراري في أي من حصص البطولة منذ التجارب الحرة الثانية لجائزة البرازيل الكبرى موسم 2019، ما يمثّل خطوة جديدة للأمام في طريق عودة الفريق بعد موسمه الصعب في 2020.

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وقد فاجأت وتيرة فيراري في موناكو المنافسَين على اللقب لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن، لكنّ كليهما يشعر بأنّ ساينز ولوكلير سيشكلان خطرًا حقيقيًا على الصدارة نهاية هذا الأسبوع.

وقد تشجّع ساينز من الوتيرة التي أظهرتها فيراري اليوم الخميس، لكنه يرغب بالانتظار حتى استئناف المجريات يوم السبت قبل أن يعطي تقييمًا واضحًا للموقع الذي سيتواجد فيه فريقه في مواجهة مرسيدس وريد بُل.

حيث قال: "نبدو بالتأكيد قريبين جدًا من أن نشكّل تهديدًا حقيقيًا. لكنني أعتقد أننا بحاجة للانتظار حتى التجارب الحرة الثالثة، كون الأمور تتغير كثيرًا بين الخميس والسبت هنا".

وأضاف: "هنالك بعض السائقين الذين يفضّلون التراجع بعض الشيء يوم الخميس، فقط لأنهم يرغبون عدم التسرّع والتعامل بهدوء مع الوضع، ومن ثمّ وبشكل مفاجئ يوم السبت، ومثلما يفعل لويس دومًا، يكونون سريعين للغاية".

وتابع: "سنرى ما سيحدث. ولكن من الرائع رؤية أننا على الأقل ننافس بشكل أقرب للمقدم. إنه أمر مشجّع للفريق، كما أن هنالك بعض العلامات الإيجابية بأنّ السيارة ليس سيئة للغاية في المنعطفات".

جدير بالذكر أن ساينز يملك سجلًا مثيرًا للإعجاب في موناكو، حيث سجّل النقاط في كل من السباقات الخمسة التي شارك بها هنا، وكان المركز السادس أفضل نتائجه في سباقي 2017 و2019.

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هذا وكشف الإسباني أنه تعين عليه التعديل على أسلوب قيادته في وقت مبكر من التجارب، حيث وجد بأنّ سيارة فيراري "اس.اف21" مختلفة للغاية حول شوارع موناكو عن سيارة مكلارين التي شارك بها في المرة الأخيرة هنا.

فقال: "كنت معتادًا على سيارة مختلفة هنا، في المرة الأخيرة التي قدت فيها حول شوارع موناكو كان التوازم مختلفًا للغاية. الآن، أسعى مع سيارة فيراري نحو توازن مختلف تمامًا، حيث تعيّن عليّ إعادة التأقلم، والتغيير بعض الشيء في أسلوب قيادتي وبناء ثقتي شيئًا فشيئًا".

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فيرشتابن: ريد بُل "ضعيفةٌ جدًا" بالمقارنة مع فيراري في موناكو

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فيرشتابن: ريد بُل "ضعيفةٌ جدًا" بالمقارنة مع فيراري في موناكو
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