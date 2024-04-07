ساينز: فيراري قادرة على الفوز بالمزيد من السباقات رغم هيمنة ريد بُل في اليابان
يرى كارلوس ساينز سائق فيراري أن العلامة الحمراء قادرة على الفوز بالمزيد من السباقات في موسم 2024 للفورمولا واحد، رغم الهيمنة التي أظهرتها ريد بُل في اليابان.
مارك ساتون/ صور لات
وصل الإسباني إلى سوزوكا بعد تحقيق الثنائية مع فيراري في أستراليا، حيث أحرز الفوز أمام زميله شارل لوكلير، حيث يأمل البناء على هذه الوتيرة القوية.
ويبدو أن قلعة مارانيللو تمتلك وتيرة ممتازة في محاكاة المسافات الطويلة، وقد تخلصت من مشاكل تآكل الإطارات التي لطالما أصابتها في الماضي.
لكن فيراري واجهت بعض التحديات في سوزوكا، حيث تأهل ساينز رابعاً، بينما اكتفى زميله شارل لوكلير بالمركز الثامن.
وبينما بدا الفارق كبيراً بالفعل خلف ريد بُل، لكن وتيرة فيراري السريعة على اللفات الطويلة، إضافة للاستراتيجية المحكمة خلال السباق، منحت سائقيها المركزين الثالث والرابع.
وأكمل الإسباني السباق على منصة التتويج ليتابع الوتيرة القوية التي قدمها منذ بداية الموسم.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت الجولة بمثابة عودة للواقع بالنسبة لـ فيراري بعد الفوز في أستراليا، أكد ساينز ضرورة مواصلة العمل لتحقيق النتائج.
فقال: "نعم. سننافس على الفوز في حلبات أخرى".
وأكمل: "ربما سنضغط بقوة للفوز في مونزا وسنغافورة، وميامي ربما. لكننا ما زلنا ضمن حسابات الفوز".
وأضاف: "لكن هناك حلبات أخرى تناسب حزمة ريد بُل ببساطة".
واسترسل: "كما قلت في المؤتمر الصحفي، قبل أن نحصل على التحديثات المنتظرة، فستبقى ريد بُل متفوقة علينا بعشرين إلى ثلاثة أعشار الثانية أمامنا".
واستكمل: "بالتالي، حان الوقت لمواصلة العمل ومحاولة تقديم حزمة جيدة بهدف تحسين الأداء على هذه النوعية من الحلبات".
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
بالمقابل، شرح ساينز أنه لم يكن يتوقع تألق فيراري في سوزوكا على الإطلاق، خاصة وأنها حلبة تناسب مواصفات سيارة ريد بُل بشكل كبير.
فقال: "كنت أحاول الحدّ من توقعات الجميع، كنا متأخرين هنا بثانية العام الماضي، ومن الطبيعي ألا يختفي كل ذلك الفارق الآن".
وأكمل: "أعلم أننا لم نتحسن بفارق ثانية مقارنة بالموسم الماضي هنا في سوزوكا. لطالما كانت حلبة صعبة".
وتابع: "لكنني مسرور جداً من الإحساس على متن السيارة هذا الموسم. إنها خطوة للأمام. علينا فقط تحقيق خطوة إضافية أخرى على مثل هذه النوعية من الحلبات".
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