ساينز: فيراري ستلعب أوراقها بشكل أفضل على حلبات مختلفة عن البحرين

تأهل الإسباني رابعاً وأنهى بعيداً عن فيرستابن بفارق 48 ثانية، بينما انسحب زميله شارل لوكلير بسبب مشكلة كهربائية في وحدة الطاقة.

هذه التأدية الضعيفة تزامنت مع دفاع فريدريك فاسور المدير الجديد للفريق عن سيارة 2023، مؤكداً أن سوء الإعدادات كان السبب في التراجع خلف ريد بُل وليس تصميم السيارة نفسها.

وبدا ساينز متفائلاً بدوره مؤكداً أن فيراري "ستلعب أوراقها بشكل أفضل" لمنافسة ريد بُل بدءاً من جولة المملكة العربية السعودية الكبرى، خاصة مع الاسفلت الأكثر نعومة، مقارنة باسفلت حلبة البحرين الدولية الذي يستهلك الإطارات.

فقال: "نحن واثقون من أن الوضع سيكون مختلفاً بعض الشيء في الحلبات الأخرى".

وأكمل: "التآكل على حلبة البحرين الدولية كان كبيراً للغاية. أنا واثق أننا سنلعب أوراقنا بشكل أفضل على الحلبات الأخرى".

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

في البحرين، حققت أستون مارتن المركز الثالث مع فرناندو ألونسو، الأمر الذي دفع ساينز للتعبير عن قلقه من ذلك.

وكانت مشكلة تآكل الإطارات نقطة ضعف سيارة فيراري في 2022، حيث كشف ساينز بأنها لم تحلّ بعد مؤكداً أن مستويات التآكل ما زالت على حالها.

فقال: "مستويات التآكل بنفس السوء من العام الماضي".