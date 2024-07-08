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فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

ساينز: فيراري "خسرت أشهرًا" عبر العودة إلى مواصفات إيمولا

أوضح كارلوس ساينز أن أداء فيراري لم يعد جيدًا بالقدر الكافي بعدما اضطرّ للتخلي عن آخر التحديثات من على سيارات الفورمولا 1 مرة أخرى.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

قال كارلوس ساينز أن فيراري خسرت "عشرين أو 3 أعشار من الثانية" من مكاسب تطوير سيارتها بعد العودة إلى خصائص جولة إيمولا لجائزة بريطانيا الكبرى.

تسببت تحديثات فيراري السابقة في برشلونة – والتي تضمنت أرضية معدلة – بظهور مشاكل الارتدادات على سيارة اس اف-24 على المنعطفات عالية السرعة، حيث عانى كل من ساينز وشارل لوكلير من أجل الأداء والارتياح داخل السيارة في إسبانيا والنمسا.

وقد دفع ذلك لتجربة ومقارنة حزمتين في التجارب الحرة ليوم الجمعة في سيلفرستون، حيث استخدم ساينز ولوكلير خصائص مختلفة لكل منهما من أجل إجراء تجارب متزامنة والوصول لحل لهذه المشكلات.

ولكن رأت فيراري في النهاية أن الأفضل هو العودة إلى خصائص إيمولا، والتي جعلت السيارة قابلة أكثر للقيادة على منعطفات سيلفرستون عالية السرعة مثل ماغوتس وبيكيتس.

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لكن وعبر اعتماد السيارة التي نافست بها في مايو الماضي، فإن فيراري ضحت كذلك بالكثير من الأداء بالمقارنة مع ريد بُل، مرسيدس ومكلارين والذين حدّثوا سياراتهم بنجاح خلال الأشهر الأخيرة بدرجات مختلفة.

وقد كان من الواضح خلال سباق سيلفرستون بالأمس ضمن أجواء متقلبة الفارق الكبير الذي عانت منه فيراري خلف المتصدرين، حيث أكمل ساينز السباق خامسًا بفارق 47 ثانية عن الفائز لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبفارق 35 ثانية خلف سيارة مكلارين أمامه التي يقودها أوسكار بياستري.

وقد عقّب ساينز على ذلك قائلًا: "كان من الواضح أن الأداء لم يكن جيدًا بالقدر الكافي. لدينا بالأساس ذات السيارة التي قدناها في إيمولا، ومنذ إيمولا قام الجميع بتحديث سياراتهم، وأضافوا على الأرجح عشرين من الثانية على أدائهم، ونحن عدنا إلى الوراء".

وأضاف: "لقد خسرنا شهرين أو 3 أشهر من مكاسب الأداء في نفق الهواء أو الأداء الذي كنا لنستخلصه خلال هذه الأشهر، لذلك من الواضح أننا لم نتخذ القرارات الصائبة مؤخرًا".

وتابع: "أشعر أننا عدنا إلى الوراء، والآن لدينا السيارة التي كانت في إيمولا ونحن بحاجة لتحديثها من هذه النقطة، ولكن بطبيعة الحال يتقدم منافسونا بخطوات جيدة أمامنا".

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