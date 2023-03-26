ساينز: فيراري حددت بالفعل طريقها للتطوير وسط ضعف وتيرة السباق

وصلت فيراري إلى بداية الموسم في البحرين بعيدة عن هدفها، حيث عانى شارل لوكلير وكارلوس ساينز لمجاراة سيارتي أستون مارتن، علاوة على معدل تآكل إطاراتها الكبير للغاية.

وقبيل جائزة السعودية الكبرى، أكد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن المشكلة الأساسية في البحرين كانت ضعف الوتيرة أكثر من مشكلة إدارة الإطارات.

لكن في جدة وبالرغم من الوتيرة الجيدة على إطارات سوفت وميديوم، لكن السيارة عانت مجدداً من ضعف السرعة على إطارات هارد.

وذلك ما دفع فاسور إلى التصريح بوضوح بأن "المشكلة كانت في إدارة الأنواع المختلفة للإطارات".

ويتفق ساينز مع فكرة أن معاناة فيراري ليست محصورة بنوعية محددة من الحلبات حيث أكد أن الحصان الجامح حدد الوجهة التطويرية منذ البحرين.

فقال: "أعتقد أن القسم الأخير من السباق إثبات على أننا لسنا في الموقع الذي نريده، ما زال معدل تآكل إطاراتنا أعلى مما تعانيه مرسيدس، ومن أستون مارتن، كما أن الوتيرة تنقصنا أيضاً".

وأردف: "أنا متفاجئ بعض الشيء، اعتقدت أننا امتلكنا فرصة وجودنا كثاني أقوى سيارة في جدة".

وتابع: "لكنني أعتقد أن القسم الأخير من السباق يثبت أننا بحاجة لكثير من العمل. نحن بحاجة لانتظار التطويرات لنرى كيف بوسعنا تحسين نقاط الضعف".

واسترسل: "الأمر أن السيارة تتصرف بالطريقة نفسها تماماً في نفق الهواء وبالتالي نعلم نقاط الضعف. قمنا بتحديدها بالفعل منذ البحرين".

وأكمل: "نعلم المواضع التي تحتاج للتطوير في السيارة. لكننا بحاجة للوقت بطبيعة الحال، لا يمكننا جلب التحديثات غداً، لكنني متفائل حيال قدرات الفريق على جلبها في أقرب وقت".

وأضاف: "هذا قد يغيّر بشكل كامل من موسمنا. نحن نعمل بجدّ طوال الوقت".

وأكد ساينز أن فيراري ليست في الموقع الذي تريده بعد لناحية الوتيرة، فقال: "حالياً، نحن لسنا في المكان الذي نريده لناحية الوتيرة، وكذلك لناحية التوازن بشكل عام".

واختتم: "معدلات ارتفاع حرارة الإطارات مرتفعة حتى ضمن الهواء النظيف فما بالك ضمن الهواء المتسخ خلف السيارات الأخرى".