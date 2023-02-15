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ساينز: فيراري "تحلت بالشجاعة" بالكشف عن سيارة 2023 علناً

قال كارلوس ساينز سائق فيراري أن فريقه تحلى بالشجاعة حين كشف عن سيارته لموسم 2023 في الفورمولا واحد علناً مع لفات تحضيرية على الحلبة.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ساينز: فيراري "تحلت بالشجاعة" بالكشف عن سيارة 2023 علناً

أطلقت العلامة الإيطالية العريقة سيارتها الجديدة اس.اف23 على حلبة فيورانو كجزء من حدث الكشف عنها، وذلك بشكل علني ومفتوح أمام وسائل الإعلام ومدرج مليء بجمهور فيراري.

وبعد مقابلات قصيرة مع ساينز وزميله شارل لوكلير ومدير الفريق الجديد فريدريك فاسور، أكملت السيارة أولى لفاتها على الحلبة حيث قادها لوكلير لساعتين قبل تسليم المقود إلى ساينز.

وبالرغم من أن اللفات كانت مبدئية وقليلة مع عدم قدرة السائقين على الضغط بالكامل، لكن الحدث يعتبر متميزاً لأن الفرق عادة لا تكشف عن سياراتها الفعلية بهذا الشكل المبكر قبل بداية الموسم.

حيث قال الإسباني معبراً عن أولى انطباعاته حول السيارة الجديدة: "أعتقد بصراحة، أنها كانت مذهلة".

وأكمل: "لا بد من الثناء على الفريق والطريقة التي نظموا بها كل شيء. أعتقد أن الفورمولا واحد بحاجة لمثل هذه الأحداث (كما فعلت فيراري)".

وتابع: "مثل هذا التقديم حيث تجلب جميع وسائل الإعلام والجمهور والشركاء والمهندسين العاملين على المشروع والميكانيكيين الذي عملوا على السيارة، تجمعهم جميعاً وتقدمهم بشكل مناسب مع السيارة".

واسترسل: "كان بوسعنا رؤية سيارة فورمولا واحد حقيقية دون الكثير من الخصوصية، مع استمتاعنا جميعاً بجوهر الفورمولا واحد".

واستطرد: "لقد تحلينا بالشجاعة كفريق، لأننا جربنا السيارة للمرة الأولى، وهناك دوماً احتمال لأن تسير الأمور بشكل خاطئ".

وأضاف: "لكننا خاطرنا وقمنا بأمر مختلف بعض الشيء. لقد استمتعت اليوم حقاً وكان يوماً جيداً للفريق وفيراري والفورمولا واحد".

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بالمقابل، شدد ساينز على المجازفة التي قامت بها فيراري عبر تجربة السيارة للمرة الأولى بشكل علني.

فقال: "هناك مخاطرة كبيرة بعض الشيء بالنسبة للعلامة، أن تضع سيارة فورمولا واحد جديدة على المسار أمام العديد من الناس وأن تستمتع بها، لكن من دون أية مشكلة على الإطلاق".

وأكمل: "عادة في مثل هذه اللفات الأولى، يحصل العديد من المشاكل هنا وهناك. لكن السيارة عملت بشكل سلس".

وتابع: "كان بوسعي الضغط قليلاً ضمن المنعطفات وسأتكلم مع المهندسين حول آرائي".

واسترسل: "من الواضح أنه وحتى التجارب الشتوية في البحرين لن نعلم كيفية أداء السيارة".

واختتم: "لكننا على الأقل نسير في الاتجاه الصحيح".

كارلوس ساينز، شارل لوكلير، فيراري مع فريدريك فاسور مدير الفريق

كارلوس ساينز، شارل لوكلير، فيراري مع فريدريك فاسور مدير الفريق

تصوير: فيراري

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