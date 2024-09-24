ساينز: فيراري تحاول غلق الفارق مع ريد بُل على أمل حسم وصافة الصانعين
قال كارلوس ساينز أن فريقه فيراري مستمر في استهداف اللحاق بريد بُل من أجل محاولة الظفر بوصافة ترتيب الصانعين.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تتأخر فيراري حاليًا بـ 34 نقطة فقط خلف ريد بُل صاحبة المركز الثاني في ترتيب الصانعين، حيث يسعى كارلوس ساينز وفريقه فيراري لغلق هذا الفارق.
فيما تواصل مكلارين تقدمها حيث فازت مع لاندو نوريس بسباق سنغافورة الأخير أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، في حين حل شارل لوكلير سائق فيراري خامسًا أمام زميله ساينز في المركز السابع.
ويرى الإسباني أن الفرصة الواقعية لفريقه هي اللحاق بريد بُل في ظل التقدم الذي تتمتع به مكلارين والتي على الأرجح ستواصل تعزيز صدارتها للترتيب.
حيث قال: "مكلارين لديها اليد العليا بكل تأكيد، وهو المرشحون للفوز بالبطولة. ولذلك نحاول غلق الفارق مع ريد بُل، وكذلك لأننا نريد أن نتواجد في الموقع المناسب في حال بدأت مكلارين بمواجهة المشاكل".
وبالحديث عن إمكانية حصد المركز الثاني في ترتيب الصانعين، قال ساينز: "أعتقد بأن ذلك سيُظهر صمود ومرونة الفريق".
وتابع: "لقد خسرنا الكثير من النقاط وقسم كبير من منحنى التطوير بعد الفترة الصعبة خلال هذا الموسم. كما أعتقد بأن ريد بُل ستعود قوية مع التحديثات في نهاية الموسم، وذلك بمجرد أن يفهموا ما قاموا به على نحوٍ خاطئ، وعليه لن يكون من السهل التفوق عليهم".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
تغريم ساينز على إثر عبوره المسار سائرًا بعد حادثته في التصفيات
ساينز: السيارة متضررة كثيراً ولا أدري ما يمكننا فعله
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
لوكلير بعد سباق سنغافورة: دفعت ثمن خطئي ولم أقم بعملي كسائق
نوريس يهيمن على سباق سنغافورة متقدماً بفارق شاسع على فيرستابن وبياستري
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
مرسيدس "قرأت السباق بشكلٍ خاطئ" مع استراتيجيّة هاميلتون في سنغافورة
كيف شرحت كوابيس ريد بُل السابقة تحوّل أدائها المفاجئ في سنغافورة
لقطات تُظهر راسل "يرتجف" بعد سباق سنغافورة
لماذا كانت مكلارين مُسيطرة بذلك الشكل في سنغافورة
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات