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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز: فيراري تحاول غلق الفارق مع ريد بُل على أمل حسم وصافة الصانعين

قال كارلوس ساينز أن فريقه فيراري مستمر في استهداف اللحاق بريد بُل من أجل محاولة الظفر بوصافة ترتيب الصانعين.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

تتأخر فيراري حاليًا بـ 34 نقطة فقط خلف ريد بُل صاحبة المركز الثاني في ترتيب الصانعين، حيث يسعى كارلوس ساينز وفريقه فيراري لغلق هذا الفارق.

فيما تواصل مكلارين تقدمها حيث فازت مع لاندو نوريس بسباق سنغافورة الأخير أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، في حين حل شارل لوكلير سائق فيراري خامسًا أمام زميله ساينز في المركز السابع.

ويرى الإسباني أن الفرصة الواقعية لفريقه هي اللحاق بريد بُل في ظل التقدم الذي تتمتع به مكلارين والتي على الأرجح ستواصل تعزيز صدارتها للترتيب.

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حيث قال: "مكلارين لديها اليد العليا بكل تأكيد، وهو المرشحون للفوز بالبطولة. ولذلك نحاول غلق الفارق مع ريد بُل، وكذلك لأننا نريد أن نتواجد في الموقع المناسب في حال بدأت مكلارين بمواجهة المشاكل".

وبالحديث عن إمكانية حصد المركز الثاني في ترتيب الصانعين، قال ساينز: "أعتقد بأن ذلك سيُظهر صمود ومرونة الفريق".

وتابع: "لقد خسرنا الكثير من النقاط وقسم كبير من منحنى التطوير بعد الفترة الصعبة خلال هذا الموسم. كما أعتقد بأن ريد بُل ستعود قوية مع التحديثات في نهاية الموسم، وذلك بمجرد أن يفهموا ما قاموا به على نحوٍ خاطئ، وعليه لن يكون من السهل التفوق عليهم".

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