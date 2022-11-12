ساينز: فيراري بحاجة لمراجعة بعض الأمور لكنني "مسرور من أجل ماغنوسن" في تصفيات البرازيل
أكد كارلوس ساينز سائق فيراري أن العلامة الإيطالية بحاجة لمراجعة بعض الأمور بعد تصفيات فوضوية في جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد والتي انتهت بتسجيل كيفن ماغنوسن سائق هاس الزمن الأسرع.
سجل كيفن ماغنوسن مفاجأة بتحقيق قطب الانطلاق الأول على حلبة إنترلاغوس التي شهدت هطول الأمطار وبعض الفوضى على المسار وفي قرارات بعض الفرق أهمها فيراري.
ولفتت فيراري الأنظار حين قررت إخراج شارل لوكلير على إطارات "انترميديت" في القسم الثالث بالرغم من أن السائقين الآخرين استعملوا إطارات ملساء، بالتالي سجل أبطأ الأزمنة بين العشرة الأوائل.
ساينز، أنهى الحصة بالمركز الخامس للسباق القصير يوم السبت، لكن الإسباني سيتلقى عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة انطلاق السباق الرئيسي بسبب تغيير محرك الاحتراق الداخلي لوحدة طاقة سيارته.
وبعد التصفيات، تكلم ساينز عن الظروف الجوية وصعوبة اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالإطارات المناسبة على حلبة تميل للجفاف مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار.
فقال: "لقد كانت تصفيات جنونية بالتأكيد مع الظروف الجوية وخيارات الإطارات خاصة خلال القسم الثالث، لقد كانت صعبة جداً".
وأكمل: "حاولت البدء أولاً لكنني خسرت وقتاً بعض الشيء خلف شارل (لوكلير) وكذلك خسرت وقتاً خلف كيفن (ماغنوسن)".
وتابع: "هذا ما كان يعني أنه ربما حظي بمسار أكثر جفافاً منا حينها".
وأردف: "لكنني حاولت الضغط وربما ضغطتُ أكثر من اللازم، ارتكبتُ عدة أخطاء كبيرة ربما كلفتني المركز الثالث أو حتى الثاني".
واستكمل: "لكن المركز الأول ذهب لصالح كيفن وأعتقد أنه يستحقه، أنا معجب به ومسرور لأجله".
وأكد ساينز أنه سيضغط بكل قوة في السباق القصير من أجل تحقيق منصة التتويج لتعويض أكثر ما يمكن من العقوبة التي سيتلقاها للسباق الرئيسي.
لكنه أشار كذلك إلى ضرورة عمل فيراري بشكل أفضل ومراجعة قرارات الفريق بعد تصفيات البرازيل.
فقال: "يوم الغد سنضغط وسنحاول تحقيق منصة التتويج في السباق القصير ومن ثم سأتلقى عقوبة الخمس مراكز الحالية".
وأكمل: "لكن، اليوم حاولنا النجاة في مثل هذه الظروف الصعبة".
واختتم: "علينا مراجعة بعض الأمور كفريق لكننا سنحاول القيام بعمل أفضل المرة المقبلة".
شارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
تصوير: صور موتورسبورت
فيراري تشرح الخيار الخاطئ باستعمال إطارات "انترميديت" مع لوكلير في تصفيات البرازيل
لوكلير "المحبط" يريد التكلم مع الفريق لفهم "ما جرى بشكل خاطئ" في تصفيات البرازيل
أحدث الأخبار
أوكون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البرازيل
تواجد إستيبان أوكون في صدارة التجارب الحرّة الثانية من جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل قبيل السباق القصير.
رالي حائل: الراجحي يستعيد لقب باها السعودية 2022 بعد خمس سنوات
حقق السائق السعودي يزيد الراجحي لقب باها السعودية – حائل 2022، في حين فاز الدراج الإماراتي محمد البلوشي بلقب فئة الدراجات النارية العادية، والدراج السعودي هيثم التويجري بلقب فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز".
ألبين توافق على تسريح بياستري مبكراً من عقده
توصل فريق ألبين للفورمولا واحد إلى اتفاق يقضي بتسريح مبكر لسائقه الاحتياطي أوسكار بياستري من عقده، ما سيسمح للأسترالي ببدء علاقته مباشرة مع مكلارين، الفريق الذي سيقود معه موسم 2023 المقبل.
رالي اليابان: نوفيل يتفوق على إيفانز ليأخذ الصدارة قبل اليوم الختامي
تقدم تييري نوفيل سائق هيونداي بفارق ضئيل إلى صدارة رالي اليابان من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" مع الاتجاه لليوم الأخير، أمام إلفين إيفانز سائق تويوتا وذلك مع نهاية مجريات مساء السبت.