ساينز: فيراري بحاجة لمراجعة بعض الأمور لكنني "مسرور من أجل ماغنوسن" في تصفيات البرازيل

سجل كيفن ماغنوسن مفاجأة بتحقيق قطب الانطلاق الأول على حلبة إنترلاغوس التي شهدت هطول الأمطار وبعض الفوضى على المسار وفي قرارات بعض الفرق أهمها فيراري.

ولفتت فيراري الأنظار حين قررت إخراج شارل لوكلير على إطارات "انترميديت" في القسم الثالث بالرغم من أن السائقين الآخرين استعملوا إطارات ملساء، بالتالي سجل أبطأ الأزمنة بين العشرة الأوائل.

ساينز، أنهى الحصة بالمركز الخامس للسباق القصير يوم السبت، لكن الإسباني سيتلقى عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة انطلاق السباق الرئيسي بسبب تغيير محرك الاحتراق الداخلي لوحدة طاقة سيارته.

وبعد التصفيات، تكلم ساينز عن الظروف الجوية وصعوبة اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالإطارات المناسبة على حلبة تميل للجفاف مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار.

فقال: "لقد كانت تصفيات جنونية بالتأكيد مع الظروف الجوية وخيارات الإطارات خاصة خلال القسم الثالث، لقد كانت صعبة جداً".

وأكمل: "حاولت البدء أولاً لكنني خسرت وقتاً بعض الشيء خلف شارل (لوكلير) وكذلك خسرت وقتاً خلف كيفن (ماغنوسن)".

وتابع: "هذا ما كان يعني أنه ربما حظي بمسار أكثر جفافاً منا حينها".

وأردف: "لكنني حاولت الضغط وربما ضغطتُ أكثر من اللازم، ارتكبتُ عدة أخطاء كبيرة ربما كلفتني المركز الثالث أو حتى الثاني".

واستكمل: "لكن المركز الأول ذهب لصالح كيفن وأعتقد أنه يستحقه، أنا معجب به ومسرور لأجله".

وأكد ساينز أنه سيضغط بكل قوة في السباق القصير من أجل تحقيق منصة التتويج لتعويض أكثر ما يمكن من العقوبة التي سيتلقاها للسباق الرئيسي.

لكنه أشار كذلك إلى ضرورة عمل فيراري بشكل أفضل ومراجعة قرارات الفريق بعد تصفيات البرازيل.

فقال: "يوم الغد سنضغط وسنحاول تحقيق منصة التتويج في السباق القصير ومن ثم سأتلقى عقوبة الخمس مراكز الحالية".

وأكمل: "لكن، اليوم حاولنا النجاة في مثل هذه الظروف الصعبة".

واختتم: "علينا مراجعة بعض الأمور كفريق لكننا سنحاول القيام بعمل أفضل المرة المقبلة".

شارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري تصوير: صور موتورسبورت