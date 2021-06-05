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السابق / فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو
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ساينز: فيراري "بالتأكيد" ليست سريعة في باكو كما كانت في موناكو

من قبل:
, محرر

يرى كارلوس ساينز أن سيارة فريقه فيراري في باكو "بالتأكيد ليست بنفس مستوى سرعتها في موناكو"، بالرغم من الإنهاء بالمركزين الثالث والرابع خلال حصتي تجارب يوم أمس الجمعة.

ساينز: فيراري "بالتأكيد" ليست سريعة في باكو كما كانت في موناكو

خلال جولة موناكو برزت فيراري بأداء مفاجئ وقويّ حيث بدت سيارتها ممتازة ضمن المنعطفات البطيئة، ما سمح لسائقها شارل لوكلير بتحقيق قطب الانطلاق الأول.

لكن حادثة لوكلير التي تلت مباشرة لفته السريعة في موناكو، تسببت بتضرر سيارته وحرمانه من المشاركة في السباق، لكن ساينز نجح بتحقيق المركز الثاني للعلامة الإيطالية ومنصة التتويج الأولى له مع الفريق.

وقلل سائقا فيراري من شأن التكهنات بتواصل أداء الفريق مع الوصول إلى باكو. لكن مجدداً ظهرت فيراري بوتيرة جيدة في باكو حيث أنهى ساينز يوم الجمعة بالمركز الثالث في كلتا الحصتَين، بينما أحرز زميله لوكلير المركز الرابع بالرغم من ارتطامه بالحاجز في الحصة الثانية.

واعترف ساينز أن فيراري "أسرع قليلاً من المتوقع" في باكو، لكنه يشعر أنها ليست بسرعتها التي أظهرتها في موناكو.

فقال: "لقد حصلت على عامل السحب في بعض من لفاتي الجيدة. لم نتمكن تماماً من تقييم الأداء على المقاطع المستقيمة. لذا فإن الصورة العامة غير واضحة تماماً".

وتابع: "ربما سيكون يوم السبت مؤشراً أوضح، لكننا بالتأكيد لسنا بسرعتنا في موناكو، ذلك أكيد. أعتقد أن ريد بُل أسرع قليلاً على المسافات القصيرة والطويلة، وعلينا مواصلة العمل لتحسين أزمنة اللفات".

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بالمقابل، يتفق لوكلير مع رأي زميله بأن السيارة الحمراء تجاوزت التوقعات في باكو، لكنه يعي تماماً تهديد مكلارين ومرسيدس، بالرغم من تأخر كلا الفريقين خلف فيراري.

فقال: "أعتقد أن مكلارين سريعة جداً، جداً، ولم يظهروا ذلك يوم الجمعة. ربما لم يحظوا بمساحة حرة أمامهم. أشعر أنهم ما زالوا أمامنا. علينا الانتظار لنرى".

وأكمل: "بالتأكيد ريد بُل ومرسيدس ستكونان الأسرع. لا أدري ما حصل يوم الجمعة، لكنني واثق أنهما سيكونان في الصدارة. ومعركتنا ستكون مع مكلارين كخصمنا الأساسي. علينا ضمان سير كل شيء بشكل مثالي، لأن منافسينا لا يرتكبون الكثير من الأخطاء هذا الموسم".

واختتم: "علينا محاولة استخلاص أقصى ما يمكن، على أمل أن نكون أمامهم في التصفيات".

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فيراري لن تنخدع بأدائها خلال التجارب الحرّة في باكو

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الكاتب خلدون يونس

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