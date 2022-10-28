ساينز: "فيا" كانت "متساهلة" قليلًا مع راسل في عقوبة الحادثة

اصطدم راسل بساينز صاحب قطب الانطلاق الأوّل بشكلٍ جانبي في المنعطف الأوّل، ما تسبّب في التفاف سيارة فيراري وتراجعها إلى المركز الأخير، قبل أن يتّجه الإسباني إلى خطّ الحظائر في نهاية اللفّة الأولى للانسحاب بسبب الضرر.

وتلقى ساينز إثر ذلك عقوبة 5 ثوانٍ طبّقها خلال وقفة صيانته الأولى، قبل أن يحلّ في المركز الخامس بعد تأثّر وتيرته هو الآخر نتيجة تضرّر جناحه الأمامي.

ويعتقد ساينز أنّه كان من المفترض توجيه عقوبة أكبر إلى راسل، بالرغم من تقديره لحقيقة توجّه سائق مرسيدس مباشرة إلى معسكر فيراري بعد السباق للاعتذار.

"بالطبع دائمًا ما يكون فخرًا أن يفعل السائق الآخر ذلك مباشرة بعد السباق" قال ساينز عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول اعتذار راسل السريع.

وأضاف: "دائمًا ما أحترم ذلك. ذلك لا يعني أنّني سعيد. أعتقد بأنّ فقيا كانت ربّما متساهلة معه بالنظر إلى نتائج ما حدث".

وعندما سُئل إن كان بوسعه فعل أيّ شيء لتفادي الاصطدام، قال ساينز: "لا أعتقد بأنّه كان بوسعي فعل أيّ شيء على نحوٍ مختلفٍ كثيرًا. كنت في وسط المعركة مع ماكس فيرشتابن، وعبر ماكس على الخطّ العريض ومن الواضح أنّه كان عليه الكبح بقوّة في مخرج المنعطف".

وأكمل: "كنّا بصدد الخروج من المنعطف، بينما لم يكن جورج قد عبر المنعطف أصلًا واصطدم بي، وذلك مؤسف".

واعترف ساينز أنّ انسحابه المبكّر مثّل ضربة قويّة بالنظر إلى الفرصة التي كانت أمامه بانطلاقه من المركز الأوّل.