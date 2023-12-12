ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط

كانت فيراري الفريق الوحيد الذي كسر هيمنة ريد بُل على جميع السباقات في موسم 2023 المنصرم، ليفوز بسباق سنغافورة مع كارلوس ساينز، الذي نجح بترجمة قطب الانطلاق الأول إلى فوز بالمركز الأول.

وفي المراحل الختامية من السباق، استعمل ساينز استراتيجية ذكية قام عبرها بمنح "دي آر أس" إلى لاندو نوريس سائق مكلارين، كي يبقي على جورج راسل خلفه.

وهذا التنفيذ الدقيق للاستراتيجية بهدف استخلاص أقصى الإمكانيات، يمنح ساينز الثقة بأن فيراري قادرة على العمل تحت الضغط.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حين سُئِل إن كانت نتيجة سنغافورة قد غيّرت نظرته إلى الموسم الصعب: "مئة بالمئة بالتأكيد. لقد أثّر على الموسم لأننا لم نحصل على فرص كثيرة للمنافسة على الفوز".

وأكمل: "حقيقة أننا لم نضيّع الفرصة وقمنا بالاستفادة وبشكل كامل من التجارب الحرة والتصفيات ومن ثم السباق، أعتقد أنه إنجاز هائل".

وتابع: "ليس فقط لي بل للفريق بأكمله، كي نثبت أننا وحين تحين الفرصة في الموسم المقبل، فسنكون قادرين على تحقيق الفوز".

وأضاف: "كنا تحت الضغط في تلك الجولة، لأننا كنا نعرف أنها الفرصة الوحيدة لنا للمنافسة على الفوز".

وأردف: "قمنا بتقديم أقصى ما يمكن، قدمنا الأداء المنشود، لم نفشل تحت الضغط وجمعنا قوانا في تلك الجولة. أعتقد أن ذلك مثال رائع يظهر أننا قادرون في الموسم المقبل على تحقيق نتائج طيبة في حال حصلنا على سيارة جيدة".

من بين النواحي التي يشعر ساينز أن الفريق تقدم فيها، هي استخلاص أقصى ما يمكن من الحزمة المتاحة، رغم التفاوت "الذي لا يكاد يصدق" في مستويات تأدية السيارة.

فقال: "لقد أنهينا بالمركز الثالث في البطولة. كنا أقوياء حين تعمل السيارة ضمن النافذة المثالية".

وأردف: "أعتقد أننا حاولنا استخلاص أقصى ما يمكن من السيارة كل جولة. أعتقد بأننا نقوم بعمل جيد في هذا الصدد".

وتابع: "تلك ليست مهمة يسيرة، بل تمثل تحدياً ذهنياً لفهم كيفية تفوقنا على ريد بُل في تصفيات لاس فيغاس والمنافسة على الفوز، بينما كنا متأخرين بثانية في البرازيل على مستوى وتيرة السباق".

واختتم: "التأرجح في الأداء يكاد لا يصدق. علينا التركيز على ضمان تكرار نفس تأدية سنغافورة ولاس فيغاس، في الموسم المقبل".