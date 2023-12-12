اشترك
فورمولا 1
أخبار

ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط

يرى كارلوس ساينز سائق فيراري أن الفوز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد، إثبات على قدرة القلعة الحمراء في العمل تحت الضغط.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
كارلوس ساينز، فيراري

كانت فيراري الفريق الوحيد الذي كسر هيمنة ريد بُل على جميع السباقات في موسم 2023 المنصرم، ليفوز بسباق سنغافورة مع كارلوس ساينز، الذي نجح بترجمة قطب الانطلاق الأول إلى فوز بالمركز الأول.

وفي المراحل الختامية من السباق، استعمل ساينز استراتيجية ذكية قام عبرها بمنح "دي آر أس" إلى لاندو نوريس سائق مكلارين، كي يبقي على جورج راسل خلفه.

وهذا التنفيذ الدقيق للاستراتيجية بهدف استخلاص أقصى الإمكانيات، يمنح ساينز الثقة بأن فيراري قادرة على العمل تحت الضغط.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حين سُئِل إن كانت نتيجة سنغافورة قد غيّرت نظرته إلى الموسم الصعب: "مئة بالمئة بالتأكيد. لقد أثّر على الموسم لأننا لم نحصل على فرص كثيرة للمنافسة على الفوز".

وأكمل: "حقيقة أننا لم نضيّع الفرصة وقمنا بالاستفادة وبشكل كامل من التجارب الحرة والتصفيات ومن ثم السباق، أعتقد أنه إنجاز هائل".

وتابع: "ليس فقط لي بل للفريق بأكمله، كي نثبت أننا وحين تحين الفرصة في الموسم المقبل، فسنكون قادرين على تحقيق الفوز".

وأضاف: "كنا تحت الضغط في تلك الجولة، لأننا كنا نعرف أنها الفرصة الوحيدة لنا للمنافسة على الفوز".

وأردف: "قمنا بتقديم أقصى ما يمكن، قدمنا الأداء المنشود، لم نفشل تحت الضغط وجمعنا قوانا في تلك الجولة. أعتقد أن ذلك مثال رائع يظهر أننا قادرون في الموسم المقبل على تحقيق نتائج طيبة في حال حصلنا على سيارة جيدة".

اقرأ أيضاً:

من بين النواحي التي يشعر ساينز أن الفريق تقدم فيها، هي استخلاص أقصى ما يمكن من الحزمة المتاحة، رغم التفاوت "الذي لا يكاد يصدق" في مستويات تأدية السيارة.

فقال: "لقد أنهينا بالمركز الثالث في البطولة. كنا أقوياء حين تعمل السيارة ضمن النافذة المثالية".

وأردف: "أعتقد أننا حاولنا استخلاص أقصى ما يمكن من السيارة كل جولة. أعتقد بأننا نقوم بعمل جيد في هذا الصدد".

وتابع: "تلك ليست مهمة يسيرة، بل تمثل تحدياً ذهنياً لفهم كيفية تفوقنا على ريد بُل في تصفيات لاس فيغاس والمنافسة على الفوز، بينما كنا متأخرين بثانية في البرازيل على مستوى وتيرة السباق".

واختتم: "التأرجح في الأداء يكاد لا يصدق. علينا التركيز على ضمان تكرار نفس تأدية سنغافورة ولاس فيغاس، في الموسم المقبل".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

فورمولا 1

ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي

ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي

فورمولا 1

ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي

بيريز يكشف عن "مفتاح احتفاظه" بمقعده مع ريد بُل

بيريز يكشف عن "مفتاح احتفاظه" بمقعده مع ريد بُل

فورمولا 1

بيريز يكشف عن "مفتاح احتفاظه" بمقعده مع ريد بُل بيريز يكشف عن "مفتاح احتفاظه" بمقعده مع ريد بُل

كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
فاسور: لا يمكن لفيراري تكرار خطأ "التوقعات المرتفعة جداً" لموسم 2024

فاسور: لا يمكن لفيراري تكرار خطأ "التوقعات المرتفعة جداً" لموسم 2024

فورمولا 1

فاسور: لا يمكن لفيراري تكرار خطأ "التوقعات المرتفعة جداً" لموسم 2024 فاسور: لا يمكن لفيراري تكرار خطأ "التوقعات المرتفعة جداً" لموسم 2024

ساينز: السباقان الأخيران بمثابة "لطخة سوداء" لموسم 2023

ساينز: السباقان الأخيران بمثابة "لطخة سوداء" لموسم 2023

فورمولا 1

ساينز: السباقان الأخيران بمثابة "لطخة سوداء" لموسم 2023 ساينز: السباقان الأخيران بمثابة "لطخة سوداء" لموسم 2023

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

فيراري
More from
فيراري
وولف: ابتعاد المتابعين عن الفورمولا واحد مسؤولية تقع على عاتق منافسي ريد بُل

وولف: ابتعاد المتابعين عن الفورمولا واحد مسؤولية تقع على عاتق منافسي ريد بُل

فورمولا 1

وولف: ابتعاد المتابعين عن الفورمولا واحد مسؤولية تقع على عاتق منافسي ريد بُل وولف: ابتعاد المتابعين عن الفورمولا واحد مسؤولية تقع على عاتق منافسي ريد بُل

وولف يُثني على "أخلاق لوكلير الرياضية" في سباق أبوظبي الختامي لموسم 2023

وولف يُثني على "أخلاق لوكلير الرياضية" في سباق أبوظبي الختامي لموسم 2023

فورمولا 1

وولف يُثني على "أخلاق لوكلير الرياضية" في سباق أبوظبي الختامي لموسم 2023 وولف يُثني على "أخلاق لوكلير الرياضية" في سباق أبوظبي الختامي لموسم 2023

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

F1 فورمولا 1

ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط

ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط

F1 فورمولا 1

ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط ساينز: فوز سنغافورة إثبات على قدرة فيراري في العمل تحت الضغط

ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي

ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي

F1 فورمولا 1

ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي

ريد بُل تريد تحسين "جميع النواحي" في سيارتها "المختلفة" لموسم 2024

ريد بُل تريد تحسين "جميع النواحي" في سيارتها "المختلفة" لموسم 2024

F1 فورمولا 1
تجارب أبوظبي بعد الموسم

ريد بُل تريد تحسين "جميع النواحي" في سيارتها "المختلفة" لموسم 2024 ريد بُل تريد تحسين "جميع النواحي" في سيارتها "المختلفة" لموسم 2024

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك