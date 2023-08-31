ساينز: فريق فيراري سيعود لقوته الاعتيادية في مونزا

عانت فيراري من أداء محبط في جولة هولندا، حيث أنهى ساينز السباق خامساً في زاندفورت، بينما انسحب زميله شارل لوكلير.

وجاء ذلك بعد حادثة أصيل موناكو في التصفيات، حيث اشتكى كلا السائقان من صعوبة قيادة السيارة وعدم قدرتهما على توقع أدائها على الإطلاق.

ووعدت فيراري بالعمل على تصميم جديد بالكامل لسيارة الموسم المقبل حيث يبدو الفريق واثقاً من قدرته على حل جميع المشاكل الحالية.

حيث قال ساينز في تصريح لقناة "سكاي": "لقد بدأنا نفهم مشاكل السيارة، لكن ليس لدينا إلا هامش ضئيل للتصحيح الآن مع السيارة الحالية".

وأكمل: "نعلم أننا بحاجة للتغيير مع سيارة الموسم المقبل لكن مع السيارة الحالية وعلى حلبات مثل زاندفورت وضمن ظروف جوية تضم رياحاً ومسارات تتطلب ارتكازية مرتفعة، فسنكون بطيئين ببساطة".

وأوضح الإسباني أنه وبالرغم من فارق الوتيرة خلف ريد بُل في التصفيات، لكنه يثق بقدرته مع زميله لوكلير بمنافسة سيارات أكثر سرعة.

فقال: "كنا ننافس سيارات أسرع منا بكثير طوال الجولة (في هولندا)، طوال السباق، ولم تكن وتيرتنا قريبة على الإطلاق أو متناسبة مع المركز الخامس".

وأكمل: "ذلك يعني أننا خضنا السباق بشكل جيد وقمنا بكل شيء بالشكل الصحيح".

وتابع: "أنا مسرور من النتيجة، لكنني لست مسروراً من معاناتي بالطبع".

ويرى ساينز أنه بوسع فيراري المنافسة على منصة التتويج في حلبة منخفضة الارتكازية مثل مونزا.

فقال: "التوقعات تشير لوتيرة اعتيادية. في مونزا، أتوقع وضعاً أفضل، لأننا في سبا كنا سريعين جداً مقارنة بـ زاندفورت وأعتقد بصراحة أن الحلبات منخفضة الارتكازية تساعدنا على تقديم وتيرة أفضل".

من جهته، يرى فريدريك فاسور مدير الفريق أن جولة زاندفورت كانت صعبة على فيراري، مؤكداً أن الفريق يتحضر لكل جولة على حدة ومشدداً على ضرورة الانتباه لكامل التفاصيل بدءاً من الإطارات وانتهاء بكيفية التعامل مع السائقين.