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ساينز: فخور بالمكانة التي أوصلنا فيراري إليها

قال كارلوس ساينز سائق فيراري أنه قد استمتع بالفترة التي أمضاها ضمن صفوف الحصان الجامح، مع اقتراب انتقاله إلى ويليامز في موسم 2025 المقبل للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
فرانكو كولابينتو، ويليامز وكارلوس ساينز، فيراري ويوكي تسونودا، آر بي

فرانكو كولابينتو، ويليامز وكارلوس ساينز، فيراري ويوكي تسونودا، آر بي

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

يخوض ساينز حالياً موسمه الرابع مع فيراري، حيث نجح في تحقيق نتائج قوية للغاية إلى جانب زميله شارل لوكلير.

ويشعر الإسباني أنه مع زميله يكوّنان إحدى أسرع التشكيلات الحالية من السائقين.

وبدأ ساينز كلامه معلقاً على زميله لوكلير، فقال: "شارل أحد أسرع السائقين الذين نافستهم، إن لم يكن الأسرع".

وأكمل: "خاصة في التصفيات".

وتابع: "جمع الفريق كامل الإحصائيات طوال الموسم. اللفات التي يكملها من التجارب إلى السباق متماثلة تقريباً - أزمنته ثابتة بشكل مذهل".

وتعليقاً على فترته مع فيراري، قال ساينز: "حين وقعت العقد، كانت فيراري تمر في إحدى أصعب فتراتها خلال الحقبة الحديثة".

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وأضاف: "في 2020، كنا متأخرين بأكثر من ثانية عن المتصدر. حين أقارن وضع الفريق عند انضمامي وموقعنا الآن، أشعر بالفخر إزاء التقدم الذي حققناه والعمل الذي قمنا به سوية".

واسترسل: "واجهنا لحظات متقلبة - حققنا خطوة كبيرة للأمام في 2022، عانينا من تراجع نوعاً ما في 2023، ومن ثم تحسّنا تدريجياً في 2024".

وتابع: "حققتُ أول فوز لي في الفورمولا واحد مع هذا الفريق، أول قطب انطلاق أول مع هذا الفريق، ووصلت لمنصة التتويج مرات عديدة".

واختتم: "أنا مسرور جداً بالعمل مع فريق تاريخي عريق، وقد استمتعت بكوني سائق فيراري كل هذه المواسم".

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