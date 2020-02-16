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ساينز "غير مستعجل" لعقد جديد مع مكلارين رُغم خوضه محادثات مبكّرة مع الفريق

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ساينز "غير مستعجل" لعقد جديد مع مكلارين رُغم خوضه محادثات مبكّرة مع الفريق
من قبل:
16-02-2020

أكد كارلوس ساينز الابن أنه "غير مستعجل على الإطلاق" للاتفاق على تفاصيل عقد جديد مع مكلارين لما بعد الموسم الحالي في الفورمولا واحد، لكنه خاض بالفعل محادثات أولية حيال مستقبله.

انضم ساينز إلى مكلارين لموسم 2019 ضمن عقد لعامين إلى جانب الناشئ لاندو نوريس، وكان رأس حربة الفريق على طريق تحقيق المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين، وأحرز أول منصة تتويج لمكلارين منذ أكثر من خمسة مواسم خلال جائزة البرازيل الكبرى.

ويدخل ساينز الموسم الأخير من عقده مع الفريق في 2020، لكنه قال أنه وبالرغم من المحادثات المبكرة حيال مستقبله، لكنه لا يرى أي داعٍ للعجلة.

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حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال مستقبله: "من الواضح - وليس سراً - أنني مسرور جداً مع مكلارين، ومن الواضح أن ثمة أمور تجري خلف الكواليس".

وأكمل: "بدأنا المحادثات بالفعل، لكن في مرحلة ما علينا التروي لأننا في فبراير/شباط. ولا داعي للعجلة على الإطلاق".

وتابع: "لن أخفي سروري الكبير جداً جداً بالتواجد مع مكلارين، ولدي الكثير من الثقة بالمشروع والطريقة التي يتم تنفيذه".

من جهته، كرر أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أفكار ساينز، مشيراً إلى أن الفريق لن يخوض في تفاصيل العقد مبكراً.

فقال: "جميعنا نحب الوضوح. لكن خاصة في مثل هذه المواضع، أعتقد أنه لا داعي للعجلة".

وأكمل: "نتجه إلى موسم 2020 ونحن مسرورون بتواجد لاندو وكارلوس معنا. لذا من المهم بالنسبة لنا كفريق التركيز على الخطوة التالية".

وتابع: "أنا واثق أننا قادرون على خوض الخطوة التالية مع كل الدروس التي تعلمناها من الموسم الماضي، وأعتقد أنه لا سبب يدعونا لتغيير أي شيء".

أنهى ساينز موسمه مع مكلارين بالمركز السادس ضمن ترتيب بطولة السائقين، مباشرة خلف السائقين الخمسة الفائزين بالسباقات.

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حيث قال: "أعتقد أن الموسم السابق سار بشكل جيد جداً. الحصول على بعض الثبات يساعد أي رياضيّ أو سائق".

وتابع: "بالنسبة لي بشكل خاص، لم أحظَ بهذا في الماضي. لذا لم أكن أدري إن كان ذلك سيؤثر عليّ، لكن من الواضح أن التأثير إيجابي".

واسترسل: "ذلك يعني تركيزي بشكل أكبر على نفسي، على كيفية تقدمي كسائق. وكذلك مساعدة الفريق لخوض الخطوة التالية".

واختتم: "كل ما خضته يساعدني كي أكون سائقاً مكتملاً جاهزاً لتقديم أداء ثابت ومتحسن".

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الكاتب خلدون يونس

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