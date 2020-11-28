ساينز "غاضبٌ جدًا" بعد أن دمّر عطل السيارة آماله في سباق البحرين
قال كارلوس ساينز الإبن أنّه يشعر بـ "الغضب الشديد" حيال تبخّر آماله في التصفيات والسباق ضمن جائزة البحرين الكبرى بعد العطل الذي أصاب سيارته.
بدا الإسباني متّجهًا لتقديم عرضٍ قويّ في تصفيات البحرين، لكنّه عانى من عطلٍ في بداية القسم الثاني وتوقّفت سيارته على المسار عند المنعطف الأوّل.
نتيجة لذلك سينطلق الإسباني من المركز الـ 15، كما أنّ إغلاق مكابحه تسبّب في حرمانه من مجموعة الإطارات تلك، ما يحدّ من خياراته الاستراتيجيّة في السباق.
وقال الإسباني لقناة "موفيستار": "يحدّ ذلك من خياراتنا إن خسرنا مجموعة الإطارات تلك. خياراتنا أقلّ ليوم الأحد. لهذا السبب أنا غاضبٌ جدًا".
وسينطلق ثمانية من العشرة الأوائل على إطارات "ميديوم"، حيث قال ساينز حول إمكانيّة تحقيقه لتقدّم مبكّر: "أجل، يُمكنك العودة، لكنّ الوضع يزداد تعقيدًا".
وأضاف: "خاصة لأنّ العشرة الأوائل سينطلقون على إطارات ميديوم، وأولئك الذين خلفهم لن يتمتّعوا بأفضليّة".
وأكمل: "تدمّرت واحدة من مجموعتي ميديوم، أنا متأكّدٌ من أنّه ليس بوسعي استخدامها. سيضاعنا ذلك في موقفٍ صعب في السباق. عملنا بجد للحفاظ على إطارات هارد للسباق، وحدث هذا الآن...".
ولم تكن لمكلارين إجابة حول سبب العطل الذي أصاب سيارة ساينز، حيث قال أندرياس سيدل مدير الفريق: "لا نعلم بصدق، علينا تحليل ما حدث. أعتقد بأنّ المحور الخلفيّ انغلق ولم يكن بوسعي ساينز فعل شيء".
وأضاف: "ذلك مُخيّبٌ للآمال كوننا كنّا تنافسيين اليوم. ارتكب لاندو خطأً في المنعطف الأوّل ضمن محاولته الأخيرة للأسف".
واختتم بالقول: "علينا الآن تحليل ما حدث على سيارة كارلوس، والبدء مجدّدًا غدًا. سيكون سباقًا مثيرًا للاهتمام، فيه الكثير من التحديات، وستكون هناك وقفتا صيانة أو أكثر، وعلينا محاولة العودة بقوّة".
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