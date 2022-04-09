ساينز غاضبٌ بعد "الكارثة" في تصفيات أستراليا

في في الوقت الذي أحرز فيه زميله شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية في موسم 2022 بعد تغلّبه على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، سينطلق ساينز من الصفّ الخامس بعد "كارثة" في القسم الثالث من التصفياتز

إذ مع اقتراب الإسباني من نهاية لفّته السريعة الأولى، رُفعت الأعلام الحمراء بسبب حادث فرناندو ألونسو وهو ما حرمه من زمنٍ مضمون مبكّر.

ومن ثمّ وقعت مشكلة في تشغيل سيارته "اف1-75" بعد فترة العلم الأحمر ما كان يعني عدم قدرته على إكمال لفّتين بطيئتين لتحمية إطارات "سوفت" ووضعها في المجال المثالي، وهو ما تركه بإطارات "متجمّدة" في لفّته الوحيدة.

وبعد أن شعر بأنّه ضمن دائرة المعركة على قطب الانطلاق الأوّل طوال عطلة نهاية الأسبوع، كان ساينز غاضبًا في البادوك بعد التصفيات، قائلًا لقناة "سكاي" أنّ "كلّ شيء يُمكن قد يسير على نحوٍ خاطئٍ بالنسبة له قد حدث بالفعل".

وقال الإسباني: "أنا غاضبٌ لأنّه لا يجب أن تحدث معنا هذه المشاكل مع المُشغّل. كانت هذه كارثة ببساطة".

وعندما سُئل عن المشكلة من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال ساينز: "رُفع العلم الأحمر في القسم الثالث عندما كنت في لفّة جيّدة، لم يكن بوسعي إكملها".

وأضاف: "ومن ثمّ قبل اللفّة الثانية في القسم الثالث، فإنّنا نُحقّق في ما حدث، لأنّ المحرّك لم يشتغل في البداية، لذا دخلت المسار متأخّرًا بثلاث دقائق عن البرنامج الأصلي".

وأردف: "نحتاج للفّتين لتجهيز الإطارات ولم يكن بوسعي إكمال لفّتين لذا بدأت اللفّة بإطارات متجمّدة وكانت لفّة سيّئة. كدت أن أتعرّض لحادث في مناسبتين".

وأكمل: "لم أكن محظوظًا مطلقًا مع هتين المشكلتين في لفّتي القسم الثالث، يُمكنكم تخيّل الغضب بداخلي الآنز خاصة أنّني لم أتأهّل في مركزٍ متقدّم، بل المركز التاسع، كان يجب أن أكون في أوّل صفين وأن أخوض معركة جيّدة على الفوز غدًا".

وقال ساينز أنّ قرار التخلي عن منطقة "دي آر اس" الرابعة على حلبة ألبرت بارك مثّل "السيناريو الأسوأ بالنسبة له" وسيُصعّب ذلك جهود تقدّمه في الترتيب.

وقال: "سنُحافظ على عدائيّتنا، سنُحاول التقدّم إلى الأمام غدًا بالتأكيد. لكن في ذات الوقت فإنّ خطّ الوسط متقاربٌ جدًا نهاية هذا الأسبوع، وليست لدينا أفضليّة الوتيرة التي تمتّعنا بها في البحرين، لذا سيكون سباقًا صعبًا للتقدّم إلى الأمام".