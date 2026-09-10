ساينز عن حلبة مدريد: "ستشهد واحدًا من أصعب السباقات"
مع استعداد مدريد للظهور للمرة الأولى على روزنامة الفورمولا 1 باعتبارها المضيف الجديد لجائزة إسبانيا الكبرى، تحدث كارلوس ساينز عن المخاوف المتعلقة بالحلبة.
كارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان
استضافت الحلبة، التي انضمت إلى الروزنامة باعتبارها الجولة الرابعة عشرة من موسم 2026، مؤخرًا اختبارات الفورمولا 3 استعدادًا لسباق الفورمولا 1.
وخلال الاختبار الذي استمر يومين، رُفعت الراية الحمراء 19 مرة، 11 منها بسبب اصطدامات مباشرة بالحواجز، ما أثار مخاوف من أن تتحول حصص الفورمولا 1 إلى حالة من الفوضى.
ورغم إقراره بأن الحلبة الجديدة ستشكل تحديًا كبيرًا أمام سائقي الفورمولا 1، تجنب ساينز التركيز على السيناريوهات المتعلقة بتعطل الحصص.
وسلط السائق الإسباني الضوء على الطبيعة الصعبة لتصميم الحلبة، قائلًا: "بالنظر إلى الحواجز وتصميم الحلبة، ستكون واحدة من أصعب السباقات التي واجهناها في الفورمولا 1 خلال الفترة الأخيرة".
وأضاف: "من نواحٍ عديدة، تذكرني الحلبة بجدة وباكو، وحتى ماكاو في بعض الجوانب. ستقدم مدريد تحديًا رائعًا مع سيارات الفورمولا 1 بقوة 1000 حصان".
وأشار السائق الإسباني إلى أنه من الطبيعي أن يتوقع الجميع رؤية الأعلام الحمراء وسيارات الأمان بعد ما حدث خلال مرحلة الاختبارات، لكنه شدد على خبرة الفورمولا 1 بالحلبات الشوارع عالية السرعة.
حيث قال: "بعد النظر إلى الحلبة وسماع ما حدث خلال اختبارات الفورمولا 3، أعتقد أننا جميعًا نتوقع رؤية الأعلام الصفراء والحمراء خلال التصفيات، وسيارات الأمان أثناء السباق".
واختتم: "لكن الفورمولا 1 اتجهت مؤخرًا إلى تفضيل الحلبات الموجودة بالقرب من مراكز المدن، مثل جدة أو باكو، حيث تكون الجدران قريبة، وهذا لم يتسبب في مشكلات كبيرة حتى الآن. تسير السباقات بسلاسة كبيرة أينما ذهبنا. أعتقد أننا سنشهد سيناريو مشابهًا في مدريد".
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