ساينز: على فيرشتابن "القتال" من أجل موقعٍ على منصّة التتويج

تأهّل ساينز في المركز الثالث في مونزا خلف ثنائيّ مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس. وسينطلق الإسباني أمام سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن، بينما يتواجد خلفهما لاندو نوريس ودانيال ريكاردو.

وعادة ما تمتّعت مكلارين بانطلاقات قويّة هذا العام، حيث أشار ساينز إلى أنّه قد يدخل في معركة مع ثنائيّ مرسيدس في الانطلاقة.

وقال الإسباني عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ تحقيق مركزٍ أفضل من الثالث سيتطلّب مواجهة مرسيدس لخطبٍ ما، وعادة لا نرى ذلك يحدث".

وأضاف: "وبالنسبة لماكس فهدفنا هو أن نحاول الإبقاء عليه عند الانطلاقة في حال كان أسرع منّا، سيحتاج لخوض معركة على منصّة التتويج وأن يتجاوزنا إمّا عبر الوتيرة أو من خلال وقفات الصيانة".

ثمّ تابع: "من الواضح أنّنا عادة ما نحظى بانطلاقات قويّة. ودائمًا ما أفكّر في الهجوم. سأفعل ذلك بصرف النظر عن من أمامي، لن أغيّر تلك المقاربة".

وأردف: "لكنّني أتّفق على أنّ بقيّة السباق ستتمحور حول الدفاع ونحتاج لمراقبة ما يحدث حولنا".

وشدّد ساينز على أنّ فيرشتابن هو التهديد الأبرز بالنظر إلى وتيرة ريد بُل القويّة عادة في السباقات.

وقال: "بالنظر إلى محاكاة المسافات الطويلة فيبدو أنّ لديهم سيارة أسرع. ومثلما نعلم فإنّ سيارتنا تعود إلى الحياة أكثر عندما تخفّ كميّة الوقود".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّ فيرشتابن هو الوحيد القادر على مجاراة وتيرة مرسيدس في السباق عادة. لذا في حال تمكّن من التمتّع بوتيرة السباق التي يتمتّع بها عادة فسيكون من الصعب الإبقاء عليه خلفي".

وأكمل: "بالنسبة لريكاردو فهناك علامة استفهام، كونه سينطلق متأخّرًا من الخلف. لكنّ وتيرة رينو بدت قويّة جدًا في سبا، ولا أعلم بالنسبة لريسينغ بوينت".