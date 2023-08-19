ساينز: على فيراري تقبّل خسارة منصات التتويج إن لم يكن بوسعها تحقيق المزيد
يرى كارلوس ساينز سائق فيراري أنه يتوجب على الفريق تقبّل خسارة منصات التتويج في الفورمولا واحد، إن كان ذلك أقصى ما بالإمكان تحقيقه من الحزمة الحالية.
بعد أن كانت تنافس على اللقب في القسم الأول من موسم 2022 المنصرم، واجهت فيراري تقلبات صعبة في موسم 2023 الجاري حيث لم تصل إلى منصة التتويج سوى ثلاث مرات.
وجميع تلك المنصات حققها شارل لوكلير، حيث لم ينجح ساينز بالإنهاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى حتى الآن هذا الموسم.
ومع تواصل المعركة في مواجهة مرسيدس إضافة إلى التنافسية الكبيرة التي يمثلها فريق أستون مارتن ومن ثم مكلارين، فإن القلعة الحمراء تقاتل بكل ما تستطيع لإثبات نفسها في مواجهة كل تلك الفرق، خلف ريد بُل التي تهيمن بالمطلق على هذا الموسم.
ويرى ساينز أن احتدام المعركة بين تلك الفرق يعني أن على فيراري الشعور بالسرور حين تتفوق. مضيفاً أنه يجب على الفريق تقبّل عدم قدرته على الوصول لمنصات التتويج حتى وإن قدم السائق والسيارة كل الإمكانيات المتاحة.
فقال: "من الواضح أن بداية الموسم كانت محبطة حين أدركنا مقدار تفوق ريد بُل وصعوبة مجاراتنا لهم".
وتابع: "أعتقد أننا كنا نتوقع سيارة أكثر تنافسية، وأن نكون أكثر قدرة على المنافسة لكن المعركة متقاربة جداً جداً".
وأردف: "نخوض حالياً في تقلبات ضخمة بين جولة وأخرى، أحياناً تنافس على المركز الثالث وأحياناً على الثامن مع تأرجح واضح في الأداء".
واسترسل: "علينا أن نتقبل طبيعة المعركة التي وجدنا أنفسنا ضمنها".
واستكمل: "إن كان المركز الخامس هو أقصى ما بوسعنا المنافسة عليه في جولة ما، فعلينا أن نشعر بالسرور لأننا قمنا بأقصى ما يمكننا ضمن الأدوات المتاحة لنا هذا الموسم".
بالمقابل، أكد ساينز أن على الفريق التوقف عن وضع المزيد من الضغوط على كاهله وتقديم الوعود بنتائج لا يمكن الإيفاء بها، وتحويل الجهود إلى إدارة كل جولة بالطريقة الصحيحة.
حيث يرى أن ذلك سيسمح للفريق بجمع النقاط الضرورية ضمن بطولة المصنعين التي تحتل فيها حالياً المركز الرابع بفارق 5 نقاط فقط خلف أستون مارتن.
فقال: "نحتاج للتركيز بشكل أكبر على إمكانيات السيارة وأداء الفريق خلال النصف الثاني للموسم".
واختتم: "نريد ضمان تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط والتوقف عن التوقعات بتحقيق الفوز أو منصات التتويج، والتركيز على الثبات والأولويات الرئيسية".
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