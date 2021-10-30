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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى أخبار

ساينز: على فيراري العمل لتحسين وقفات الصيانة المكلّفة

حثّ كارلوس ساينز فريقه فيراري على مواصلة العمل لتحسين وقفات الصيانة، وذلك بعد مشكلة أخرى كلّفته الكثير في جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

ساينز: على فيراري العمل لتحسين وقفات الصيانة المكلّفة

تأثّر سباق ساينز من وقفات الصيانة البطيئة في ثلاث مناسبات هذا الموسم، وذلك في جولات بريطانيا، تركيا وأخيرًا أوستن.

وخسر الإسباني حوالي 10 ثوانٍ في سيلفرستون، و5 في إسطنبول و3 في الولايات المتحدة، حيث اعترف بأن تلك المشاكل كلّفته "الكثير من النقاط".

فقال: "من المؤسف مُجددًا ما واجهناه في وقفة الصيانة. نحن بحاجة إلى مواصلة النظر في ذلك الجانب والاستمرار في تحسينه كفريق، إذ أننا لسنا سعداء بذلك الوضع".

وأضاف: "لقد عانينا مع بضع وقفات صيانة لحد الآن. من جانبي، أعتقد بأنّ تلك (في أوستن) كانت وقفة الصيانة البطيئة الثانية على التوالي والثالثة إجمالًا في الموسم، وتلك نقاط كثيرة التي خسرناها بسبب تلك المشاكل الصغيرة".

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وأكمل ساينز سباق حلبة الأمريكيتين في المركز السابع، بفارق حوالي 3 ثوان خلف فالتيري بوتاس سائق مرسيدس و7 خلف دانيال ريكاردو سائق مكلارين.

ويعتقد سائق فيراري بأن وقفة الصيانة البطيئة في أوستن كلّفته مركزًا خامسًا محتملًا، إذ يشعر بأنه كان لينجح في التوقف المبكّر على غريمه من مكلارين مع وقفة بزمن طبيعي.

وقد احتك ساينز وريكاردو ببعضهما البعض بينما حاول الإسباني تجاوز الأسترالي بعد توقّفه، لكنّ سائق فيراري لم يتمكن من تجاوز غريمه.

"أعتقد أنه كان من السهل للغاية مع ’الآندركات’ أن أتجاوز ريكاردو، لكن ما حدث قد حدث" قال ساينز.

وتابع: "نحن بحاجة لمواصلة العمل كفريق من أجل تحسين وقفات الصيانة. هنالك نقاط ربما لم تكن مهمة للغاية هذا العام، لكن وإذا ما أردنا المنافسة على البطولات في المستقبل، فذلك أحد الجوانب التي يجب أن نتميّز فيها، والتي نفتقر لذلك فيها في الوقت الحالي".

جديرٌ بالذكر أن نتيجة ساينز في أوستن تسببت بتراجعه خلف زميله شارل لوكلر في الترتيب العام، وذلك بعدما كان أمام المونغاسكي منذ جائزة المجر الكبرى.

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