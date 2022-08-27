ساينز: على فيراري البحث عميقًا عن أجوبة للفارق مع ريد بُل

أحرز ساينز قطب الانطلاق الأوّل في سبا بعد حلوله ثانيًا خلف ماكس فيرشتابن في التصفيات، حيث سيتراجع الهولندي لينطلق من آخر الترتيب ضمن مجموعة من سبعة سائقين تلقوا عقوبات لتغييرهم وحدات طاقتهم.

لكنّ حماس الإسباني حيال قطب الانطلاق الأوّل الثاني في مسيرته في الفورمولا واحد تعثّر بالفارق الضخم البالغ 0.632 ثانية بينه وبين فيرشتابن، في ظلّ سيطرة ريد بُل على مجريات عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن في بلجيكا.

وحثّ ساينز فريقه فيراري على إيجاد أجوبة، حيث قال: "من الواضح أنّني سعيدٌ بالانطلاق من المركز الأوّل. لكنّني لست سعيدًا برؤية الفارق مع ماكس نهاية هذا الأسبوع، وأفضليّة ريد بُل علينا".

وأكمل: "نحتاج للبحث عميقًا لمعرفة لماذا ريد بُل سريعة جدًا بهذا الشكل على هذه الحلبة".

وأردف: "لكنّ الانطلاق من المركز الأوّل جيّد، وسنُحاول الفوز من هنا غدًا".

وبالرغم من محاولته الأخيرة "الفوضويّة" في القسم الثالث، تمكّن ساينز من التغلّب على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الثاني ضمن ما كانت معركة صافية على قطب الانطلاق الأوّل فعليًا.

وقال الإسباني: "كانت محاولتي الأولى في القسم الثالث أنظف. كانت لفّة الخروج فوضويّة بعض الشيء على صعيد عامل السحب ورؤية من يريد التواجد في مقدّمة الصفّ، وفي النهاية كان عليّ قيادة السيارات الأخرى ولم يكن لديّ أيّ عامل سحب".

وأردف: "كانت اللفّة الأولى كافية للمركز الثالث، وهو ما علمت بأنّه سيمنحني قطب الانطلاق الأوّل".

وأكمل: "لكن لا يزال من المحيّر رؤية هكذا فارقٍ كبير مع ماكس وريد بُل، وهو ما يجعلني أتساءل عمّا سيحدث غدًا في السباق لأنّني أعتقد بأنّ وتيرة سباقنا أفضل قليلًا من وتيرة التصفيات".

واختتم بالقول: "لكن هناك شيء ما لإيجاده بالتأكيد".