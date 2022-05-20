ساينز: على الفورمولا واحد إعادة التفكير في العواقب الصحيّة لسيارات الفورمولا واحد

يرى الإسباني أن تأثيرات أنظمة التعليق الأكثر قساوة إضافة إلى ظاهرة الارتدادات، قد تؤذي السائقين في 2022.

وأكد سائق فيراري أنّه يريد بدء نقاش حيال إمكانية تحسين ذلك الأمر.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن توقعاته حول سيارات 2022 في حلبة مثل موناكو.

أجاب: "أعتقد أنها ستشكل تحدياً كبيراً. أعتقد أن الحفف في ميامي كانت عدائية مع هذه السيارات. كان هناك بعض المطبات في إيمولا، وكانت صعبة للغاية على أجسام السائقين".

وأردف: "بالنسبة إلى موناكو، علينا التفكير بمدى تأثر عنق السائق وكذلك المخاطر على صحته ضمن مسيرته في الفورمولا واحد مع مثل هذه التصاميم؟ أعتقد أن علينا فتح نقاش حيال المسألة".

وتابع: "أعتقد أن القوانين رائعة. تقدم تماماً ما هو مطلوب منها في السباقات. لكن هل علينا التعرض لآلام في الرقبة والظهر كما هو الحال مؤخراً مع هذه السيارات؟".

وأضاف: "بالنسبة لي أعتقد أنه ربما يتوجب على الجميع إعادة التفكير بما يحتاجه السائق والثمن الذي يدفعه في مسيرته المهنية من صحته، وذلك كي ينافس بهذا الشكل".

واسترسل: "ستكون موناكو صعبة للغاية، لكنني أفكر على المدى الطويل".

وتعقيباً على حادثته خلال تجارب ميامي، أوضح أن آراءه نابعة من خبرته الشخصية.

فقال: "لم آخذ برأي أخصائي. أجريتُ كشوفات اعتيادية لظهري وعنقي. أشعر ’بشدّ’ في كل مكان بجسمي هذا الموسم".

وأردف: "لا أحتاج نصيحة خبير ليقول لي ما أشعر به وما سيكون عليه الحال بعد عشر سنوات".

وأكد الإسباني أن هذا موضوع يصعب على السائقين مناقشته.

فقال: "ذلك سؤال ربما لا يريد السائقون طرحه، كي لا يظهروا بمظهر ضعف".

وتابع: "أنا قوي وأمتلك لياقة جيدة للغاية، أرى نفسي أحد أكثر السائقين لياقة بدنية، ولم أعانِ مطلقاً طوال مسيرتي في الفورمولا واحد".

واختتم: "لكن على المدى الطويل، ربما يجب علينا الكلام عن تأثير ذلك، لنرى ما هي خياراتنا".