ساينز: عقوبة فرنسا "المحبطة" أتت في وقت أشعر فيه أنني "في أفضل مستوى لي مع فيراري"
قال كارلوس ساينز أن عقوبته "المحبطة" في جائزة فرنسا الكبرى لتغيير محرك سيارته أتت في وقت يشعر فيه على الأرجح بأنه "في أفضل مستوياته مع فيراري".
بدأ الفائز بسباق سيلفرستون نهاية هذا الأسبوع وهو يواجه بالفعل عقوبة التراجع 10 مراكز لتغيير الأنظمة الإلكترونية على سيارته، قبل أن تتجه فيراري لتغيير المزيد من عناصر وحدة طاقته، ما فعّل المزيد من العقوبات وأرجعه للانطلاق من آخر الترتيب.
ويأتي ذلك بعد انسحابه إثر عطل المحرك واشتعال النيران في سيارته في سباق النمسا قبل أسبوعين.
وعليه، دخل ساينز تصفيات فرنسا بهدف العبور إلى القسم الثالث للتصفيات ومنح زميله شارل لوكلير عامل السحب، وهو ما تم تنفيذه على نحوٍ مثالي مع إحراز المونغاسكي قطب الانطلاق الأول.
لكن ومع صدارته للقسم الثاني من التصفيات ووتيرته القوية طوال نهاية الأسبوع، يشعر ساينز أنه كانت لديه "الوتيرة لإحراز قطب الانطلاق الأول".
فقال: "من المؤسف أن تأتي تلك العقوبة في نهاية أسبوع أشعر فيها أنني على الأرجح ضمن أفضل حالاتي مع السيارة، وكنت سريعًا جدًا خلال التجارب الحرة بالأمس".
وأضاف: "لفتي في القسم الثاني للتصفيات اليوم كانت جيدة. لكنني سعيد للفريق بالتأكيد وسعيد برؤية شارل يستفيد من ذلك ويحصل على قطب الانطلاق الأول".
وتابع: "الآن حان الوقت من أجل شق الطريق نحو العودة للمقدمة في سباق الغد. أعلم أنني ساعدت الفريق بالتأكيد وأعتقد بأن الفريق سعيد جدًا بذلك وبالطريقة التي نفذنا بها ذلك".
وأكمل: "لكن الأمر محبط فقط لأنني امتلكت الوتيرة طوال نهاية الأسبوع لأنافس على قطب الانطلاق الأول من جانبي كذلك. بيد أننا أخذنا العقوبة وآمُل أن يكون بمقدورنا التقدم غدًا".
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